Horb a. N. Volle Fahrt raus aus dem Landkreis?

Die "fehlerhafte Politik" habe mittlerweile zu einer überdurchschnittlichen Verschuldung des Landkreises bei gleichzeitig schlechter Aufgabenerledigung geführt.

"Wir müssen uns in der Gesamtanalyse fragen, ob der Landkreis Freudenstadt so wie derzeit in Zukunft noch Bestand haben kann. Langfristig muss man sich strategisch die Frage stellen, ob der Landkreis finanziell überhaupt noch auf eigenen Füßen stehen kann, ohne dass die Kommunen über die Kreisumlage finanziell so ausgesaugt werden, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind.

Daraus ergibt sich weiter die politische Aufgabe, die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu sichern. Beispielsweise ob Horb als Stadt handeln kann und sollte oder ob beispielsweise das Land beschließt, den Landkreis Freudenstadt mit einem anderen Landkreis zu verschmelzen. Um hier zukunftsfähige Strukturen sicher zu stellen."

Allein durch die unvorhergesehen hohen Defizite der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gingen dem Landkreis jährlich 1,5 bis 2 Millionen Euro verloren, die an anderer Stelle für Investitionen fehlen. Wochner: "Wenn man bedenkt, was der Landkreis allein an dieser Stelle für Investitionskraft verloren hat. Die Kommunen und zuletzt auch die Bürger fragen sich: Welchen Sonderprofit habe ich durch diesen Landkreis? Welchen Mehrwert? Ist dieser Landkreis tatsächlich besser als etwa Tübingen oder Calw? Sind die Straßen des Landkreises in gutem Zustand in meinem Gebiet? Im Landkreis Freudenstadt sehe ich da noch viel Handlungsbedarf, aber wenig finanzielle Spielräume." Für ihn als Bürger des Landkreises sieht die Bilanz so aus: "Schlechte Infrastruktur, hohe Kosten, wenig Leistungsangebot und damit kein Profit für den Bürger."

Es reicht Wochner auch nicht aus, wenn der Landrat dann auf Investitionen der Sparkasse am Standort Horb verweist. "Diese Investitionen zahlen die Bankkunden der Kreissparkasse mit ihren Gebühren und Zinsen, nicht der Landrat aus seinem Haushalt." Allein dass dieses Argument vom Landrat gebraucht wurde, zeigt laut Wochner deutlich, wie schlimm es um den Landkreis tatsächlich bereits steht.

Für Wochner ist deshalb klar, dass es im Landratsamt und/oder im Kreistag ein Umdenken geben muss: "Die Finanzen des Landkreises und vieler Kommunen sind auf Kante genäht. Es ist existenziell, dass zunächst bei den Kosten umgesteuert werden muss. Wenn wir die Veränderungsprozesse und ein allgemeines Umdenken nicht schnell anstoßen, befürchte ich, dass der Landkreis Freudenstadt mittelfristig weg sein kann oder aber zumindest Horb sich seinen Exit überlegen muss. Ich frage mich, wie lange sich der Kreistag den jetzigen Politikstil noch leisten will und kann."