Horb a. N. Volksfeststimmung unterm Fabrikdach

Horb. Knapp 1800 Menschen verwandelten aus diesem Grund am Sonntag bei Bosch Rexroth den Werksbereich, der sonst eigentlich für Warenannahme und Warenausgabe frei gehalten wird, in eine echte Partymeile. Sie alle feierten als große Bosch-Rexroth-Familie gemeinsam diesen besonderen Geburtstag am Standort Horb.

Und es ging zeitweise wirklich wie auf einem großen Stadtfest zu. Ein Ochse drehte sich am Spieß, die Woks am Asia-Stand glühten, am Grillstand bildeten sich zur Mittagszeit lange Schlangen, denn Steak, Rote und scharfe Paprika-Würste machten schon allein vom Hinschauen Appetit. Und Getränke gab es an jeder Ecke. Ob frisch gezapft, im Glas oder aus der Flasche – es war für jeden was dabei, und niemand kam zu kurz. Für die Kinder hatte man extra eine Spielstraße eingerichtet, in der von der Rollenrutsche über Geschicklichkeitsspiele bis hin zum Rollerparcours alles da war, was den Kids Spaß machte. Zudem durften sie sich von einem Clown on Tour ihre Lieblings-Figur aus Modellierluftballons drehen lassen oder konnten sich in der Hüpfburg so richtig austoben.

Für Familienangehörige der Mitarbeiter bot sich die Chance, einen Blick in die direkt angrenzenden Werkshallen zu werfen, sich an speziellen Anwendungsvideos über die Produktpalette des Hydraulik-Spezialisten zu informieren oder draußen vor den Werkstoren die Einsätze der in Horb gefertigten Axialkolbenpumpen anhand von Ausstellungs- und Versuchsfahrzeugen anzuschauen. Es bot sich außerdem die Möglichkeit, bei einem interessanten Werksrundgang den Arbeitsplatz des Familienangehörigen genauer unter die Lupe zu nehmen.