Horb a. N. Virtuose Klänge des Barock-Cellos und andächtige Stille

Das Publikum erfuhr von dem Künstler, dass sein Cello ein Nachbau eines Instruments handelt, wie es um 1720 üblich war, nur, dass bei seinem Instrument vom Klang her der Oberton größere Bedeutung hat.

Thiedemann überzeugte in den virtuos vorgetragenen ruhigeren und getragenen Passagen und ging an entsprechenden Stellen auch fordernd zu Werke. Das Publikum lauschte dem Konzert beinahe andächtig und spendete am Schluss lang anhaltenden, verdienten Applaus, sodass der Künstler gerne bereit war, noch eine Zugabe zu geben. Der Erlös des Konzerts ist zum einen für den Künstler und zum anderen für die Entfernung der Schimmelbildung in der Barockorgel der Remigiuskirche bestimmt.