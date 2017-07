Horb a. N. Vier Maskierte überfallen Schüler

Horb. Die Polizei kommt seit Montagabend in der Großen Kreisstadt offenbar kaum zum Durchschnaufen. Pfefferspray-Attacke, ein nicht geringer Drogenfund am Bahnhof und gestern vier Vermummte auf dem Hohenberg, die zwei Schüler überfallen.

Montagabend, 19.55 Uhr. Alarm im Real. Plötzlich fangen Kunden und Mitarbeiter an zu husten. Der Markt wird geräumt. Die Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Dann werden zwischen den Regalen zwei Dosen mit Pfefferspray gefunden. Die Polizei konnte bisher niemanden ermitteln und sucht Zeugen. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Telefon 07451/960.

Gerade fünf Minuten später plötzlich Blaulicht und Vollalarm am Bahnhof. Vier Polizeiautos fuhren vor, auch Hunde waren im Einsatz. Der Grund, so die Polizei: "Nach einem Hinweis haben wir einen 21-jährigen Mann am Bahnhof kontrolliert. Die Kollegen stellten fest, dass der junge Mann gut 100 Gramm Amphetamin im Hosenbund versteckt hatte." Der Mann wurde in Handschellen abgeführt und vorläufig festgenommen. Ob es sich bei dem Amphetamin um Chrystal Meth, Ecstasy oder eine andere Substanz handelt, teilte die Polizei nicht mit. Auch nicht, ob es sich bei dem Festgenommenen um einen Dealer oder Pusher (Speed-Abhängigen) handelt.