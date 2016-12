Horb a. N. Vier Kerzen leuchten für Vertrauen und Liebe

Man hatte sich viele Gedanken über die Ausrichtung dieser Feier gemacht, sich im Vorfeld zu mehreren Arbeitssitzungen getroffen, und doch hatte man einen wichtigen Faktor übersehen: Die Nachfrage nach solch einem gemeinsamen Seniorennachmittag. Und die Nachfrage war viel größer, als es sich das Organisationskomitee auch nur in den kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Das "Netzwerk Senioren" wurde geradezu von den betagten Herrschaften überrollt. Mindestens 250 Personen füllten den Saal. Die Sitzplätze mit gutem Blick auf die improvisierte Bühne waren schnell weg, und wer erst kurz vor 14 Uhr kam, musste sich mit den Außenplätzen begnügen, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat.

Ortsvorsteher Thomas Staubitzer freute sich in seiner Begrüßungsansprache, dass diese erste gemeinsame Adventsfeier so gut angenommen wurde, und gab dann relativ schnell die Bühne frei für den Männergesangsverein Freundschaft Talheim, der schon immer den Gedanken eines vereinten Talheim pflegte. Unter Leitung ihres langjährigen Dirigenten Peter Straub sangen sie einige vorweihnachtliche Lieder, darunter auch das Stück "Geh, ruf es von den Bergen", das im Original "Go tell it on the Mountain" heißt und von den Schöpfern von "Sounds of Silence", von Paul Simon und Art Garfunkel, komponiert wurde.

Pfarrer Armin Noppenberger ging in seinem geistlichen Impuls näher auf das Licht der Weihnachtszeit ein, und passend dazu trugen vier Damen aus dem Orga-Team, assistiert von Thomas Staubitzer, eine Geschichte vor, die sich um das Licht des Vertrauens, der Liebe, der Freude und der Zukunft drehte. Symbolisch brannten am Schluss der Geschichte vier große Kerzen auf der Bühne, und Uwe Schäfer lud die Teilnehmer ein, einige Weihnachtslieder zu singen.

Nach der Kaffeepause kam der große Auftritt der Schulkinder. Sie spielten und sangen in dem modernen Krippenspiel "Das Geschenk". Es ging in diesem Stück um eine kleine Flöte, die ein Kind geschenkt bekam. Auf dem Weg nach Bethlehem hat das Kind mit dieser Flöte und ihrer Musik viel Freude in die schwere Welt gebracht. Die Schüler spielten dieses Stück jedoch nicht komplett durch. Es wurde an einer passenden Stelle unterbrochen und wird am Montag, 19. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Martinus zu Ende gespielt. Zum Programmabschluss spielte noch das Juniororchester des Musikvereins Obertalheim unter Leitung von Andre Bauer auf. Mit Weihnachtsliedern brachten sie das Christfest näher, und beim Lied "Leise rieselt der Schnee" sangen die Besucher mit.

Der erste Talheimer Seniorennachmittag zum Advent war wirklich ein voller Erfolg, und die Gastgeber hatten alle Hände voll zu tun, jedem der älteren Mitbürger den Nachmittag so schön wie möglich zu gestalten. Eine Aufgabe, die sie bravourös gemeistert haben.