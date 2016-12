Horb a. N. Vier Kerzen erinnern an vier Wünsche zu Weihnachten

Martina Steimle erinnerte mit den vier Kerzen des Adventskranzes an vier Wünsche, die sie bringen: Glaube, Friede, Hoffnung und Liebe. "Lasst uns froh und munter sein" sangen die neun Kinder ganz laut.

Mit dem Nikolauslied "Nun ist es an der Zeit" zeigten sie, dass Weihnachten naht. Bei "Es bimmelt was die Straße entlang" spielte Felix den kleinen Nikolaus, der die Kinder beschenkt. Es wird viel gesungen. "Wir sind ein eingruppiger Kindergarten, der jedes Jahr gerne zur Feier kommt", betonte Martina Steimle, dass sich die Kinder immer schon auf die Senioren freuen. Auch die Jüngste in der Runde, die dreijährige Amalia, war ganz mutig. Weil die anderen Schneeflocken keine Zeit hatten, führte sie alleine "Schneeflöckchen Weißröckchen" auf. Mit Kling-Glöckchen schlossen die Kinder ihren Part ab. Martina Steimle berichtete mit dem Gedicht "Trubel vor Weihnachten", wie viele Menschen durch die Gassen hetzen und die Weihnachtszeit nicht genießen: "Doch wozu hetzen und eilen, schöner ist es, zu verweilen." Sie gab den Tipp, dass man sich mit den Weihnachtsgeschenken doch lieber "Zeit schenken" sollte. Das findet der kleine Benedikt auch, der kräftig in die Hände klatschte.

Gespannt sind die Kinder, ob wohl der Nikolaus (Georg Andres) für sie etwas bereithält. Dieser hatte ihnen beim Schauspiel zugeschaut und sie immer wieder gelobt. Da lag es nahe, dass jedes Kind ein Schoko-Abbild des Nikolauses bekam. "Wenn ich schon dran bin, dann muss ich mal schauen, ob ihr auch was verdient habt", sagte der Nikolaus zu den Senioren. Sie schienen ordentlich geklatscht zu haben und so bekam jeder Besucher ein kleines Geschenk.

Auch das fünfköpfige Organisationsteam wurde vom Nikolaus bedacht. Ortsvorsteherin Monika Fuhl erinnerte in ihrem Adventsgedicht an die vorweihnachtliche Zeit, die Zeit der Besinnung. Sie stimmte die Besucher nachdenklich. Als Andenken an den schönen Nachmittag verteilten die Organisatoren selbst gebastelte Kalender und Tüten gefüllt mit Mühringer Weihnachtsbredle.