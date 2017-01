Horb a. N. Vier Botschaften an Horbs Jugend

Das Kommunikationsquadrat basiert auf der Erkenntnis, dass eine Aussage vier Botschaftsebenen enthalten kann und auch der Empfänger die Aussage unterschiedlich aufnehmen kann. Die vier Ebenen sind: die Sachebene (worüber informiere ich), die Appellebene (was möchte ich bei meinem Kommunikationspartner erreichen), die Beziehungsebene (wie stehen die Kommunikationspartner zueinander) und die Selbstoffenbarung (was ich von mir zu erkennen gebe).

Der Arbeitsauftrag sah vor, auf diesen für die visuelle Kommunikation und die Werbung bedeutenden Grundlagen der Kommunikation zu arbeiten. Die Serie sollte ausschließlich mit textgestalterischen Elementen realisiert werden. Schlussendlich wurden vier Serien mit unterschiedlichen einprägsamen Slogans entwickelt, die vier Seiten des Kommunikationsquadrats entsprechen. Zusätzlich wurde ein Corporate Design (einheitliches Erscheinungsbild) für die jeweilige Plakatserie eingefordert.

Neben dem sehr einprägsamen "We want YOU"-Plakat finden sich auch die Slogans "We need YOU" als Beziehungs-Botschaft, "We create YOU" als Appell und "We await YOU" als Sachinformations-Botschaft auf vielen Plakaten in den Horber Geschäften wieder.

Die Ergebnisse aller Gruppen sind am Informationstag an der Beruflichen Schule Horb, Stadionstraße 22-24, ausgestellt und von 14 bis 18 Uhr gegenüber der Schulaula zu sehen.