Horb a. N. Vielseitiges Vereinsleben, Geselligkeit und starker Jugendbereich

Meyer gab auch gleich einen Ausblick über die Termine für 2017. Die Stadtmeisterschaften in 2017 werden in Nordstetten ausgetragen. Beim Dorffest am 19. Und 20. August wird sich der TC auch beteiligen.

Gleich nach seinem Bericht als Vorsitzender Infrastruktur nahm Jürgen Meyer Vereinsehrungen vor. Seit 40 Jahren sind dabei Monika Hertkorn, Emmy Schad, Ricarda Wehrstein, Reinhard Guth, Joachim Kocheise und Manfred Krause.Sportwart Joachim Köninger berichtete unter dem Motto "Make Tennis great again" für den sportlichen Bereich. Da ging es unter anderem um die Einzel- und Doppel-Vereinsmeisterschaften, die Stadtmeisterschaften. TCN-Mannschaftsspiele 2016.

Jugendwartin Beate Hössler sprach ihren Jugendlichen ein großes Lob aus, denn bei allen Arbeitseinsätzen sind sie dabei, so auch beim Knochensteine abklopfen und putzen, Steine schleppen, schaufeln und Schubkarren fahren. Nichts sei den jungen Arbeitskräften zu schwer.

Im April letzten Jahres wurde ein Jugendausschuss gebildet. An zehn Nachmittagen wurde ein Kindergartentennis und ein Trainingsangebot für Grundschüler angeboten. Auch im sportlichen Bereich zeigten die jungen Tennisspieler ihre Klasse. Für die Sommerverbandrunde 2016 wurden acht Mannschaften gemeldet. An den Vereinsmeisterschaften 2016 nahmen 20 Kinder und Jugendliche teil, die sich in 64 Spielen gegenüberstanden. Für die kommende Verbandsrunde wurden wieder acht Mannschaften gemeldet. Breitensportwart Kurt Eberwein berichtete über Freundschaftsspiele mit dem TC Haiterbach und den Tennisfreunden Frommenhausen. Finanzvorstand Miriam Hebe legte eine ordentliche Kasse vor. Der TC hat mit Stand Ende 2016 190 Mitglieder. Sechs Kinder konnten als Neumitglieder gewonnen werden. Bei den Aktiven gab es zwei Wiedereinsteiger.

Der Jugendbereich sei super, aber es sollten mehr aktive Erwachsene sein. Der Finanzvorstand freute sich über viele Spenden.

Bei den Wahlen gab es durchweg Bestätigungen, so Alexander Köninger als Vorstand Infrastruktur, Jürgen Meyer als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Matthias Guth als Schriftführer, Christine Oswald als Pressewart, Walter Platz letztmalig, wie er feststellte, als Platzwart.