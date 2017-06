Horb a. N. Vielfalt: vom Akkordeon bis zur Zither

Vielfalt

Auf dem Programm stehen neben Musikvereinen und Chören auch eine Zithergruppe, Harmonika-Clubs, ein Spielmannszug, ein Gitarrenensemble, ein Gospel- und ein Inklusionschor. "Es ist eine schöne Mischung, die unsere Veranstaltung auch ausmacht", sagt Harald Eßig, Geschäftsführer des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, der mit der Organisation des Landesmusikfestivals betraut ist. Dabei werde vor allem regionales Kulturgut gepflegt. Das laufende bürgerschaftliche Engagement in Vereinen werde manchmal zu wenig wertgeschätzt, so sein Eindruck. Bei so einem Tag werde gezeigt, was die Vereinsarbeit bewirke. Vor allem Jugendliche seien vom Musikmachen mit Instrumenten im Verein begeistert. "Unsere Vereine haben Zulauf trotz des demografischen Wandels", sagt Eßig. "Wir können, toi toi toi, nicht über Nachwuchsmangel klagen." Künftig werde der Blasmusikverband auch ein Angebot schaffen, um Erwachsene ans Musizieren heranzuführen. "Auch mit 40 kann man noch ein Instrument lernen", ist sich Eßig sicher. Musikmachen sei ein Hobby, das man bis ins hohe Alter betreiben kann. In vielen Orchestern spiele der Enkel zusammen mit dem Opa.

Orte

Vier überdachte Bühnen wird es in der Stadt am Flößerwasen, in der Saarstraße, am Unteren Markt und am Marktplatz geben. Auch Kirchen und andere Orte werden bespielt, unter anderem Kloster, Steinhaus und der Platz bei der Volksbank. Zunächst war auch die Stiftskirche in die Planung mit einbezogen. Doch die Kirche hat die Musiker jetzt aus dem Sahnehäubchen der Stadtkulisse ausquartiert in die Liebfrauenkirche – die Befürchtung der Kirchengemeinde sei gewesen, dass viele nicht hinaufkommen bis zur Stiftskirche. Manche Gruppen hatten sich aber schon auf diesen Ort eingestellt, so muss nun etwas umgeplant werden.

Im nächsten Jahr findet das Landesmusikfestival in Lahr statt.

Bewirtung

Zehn Vereine aus Horb und Eutingen übernehmen die Bewirtung beim Landesmusikfestival und betreuen die jeweilige Bühne, stellen Stühle für das jeweils nächste Orchester auf und machen die Ansage. Auch beim Auf- und Abbau packen die Musiker der örtlichen Vereine an. Aus der Festival-Organisationszentrale in Stuttgart gibt es dafür schon jetzt ein Lob: "In Horb funktioniert das super, die sind alle auf Zack und haben gesagt: Das kriegen wir hin", sagt Eßig. Nach Angaben des Kreisverbandsvorsitzenden Hans Dreher helfen folgende Musikvereine mit: Horb, Grünmettstetten, Dießen, Talheim, Obertalheim, Altheim, Rexingen, Ahldorf, Eutingen und Weitingen. Insgesamt seien voraussichtlich rund 200 ehrenamtliche Helfer aktiv, so Dreher.

Kosten

Das Land Baden-Württemberg stellt 30 000 Euro für das Landesmusikfestival zur Verfügung. Weitere 10 000 Euro muss der Blasmusikverband Baden-Württemberg als diesjähriger Ausrichter drauflegen, wie Organisator Eßig schätzt. In den nächsten Jahren sind andere Musikverbände mit der Ausrichtung betraut und tragen dann die Zusatzkosten. Die Überschüsse aus Bewirtung kommen den jeweiligen Vereinen zugute.

Sicherheit

Die Stadtverwaltung Horb erstellt in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, Rettungsorganisationen und den Musikverbänden das Sicherheitskonzept für das Landesmusikfestival. Es wird nach Angaben des Blasmusiklandesverbands einen Securitydienst in der Stadt geben, der unter anderem entlang der auch am Veranstaltungstag befahrenen Bundesstraße für Sicherheit der Besucher sorgt. Dass der Sonntag verkaufsoffen ist, könnte weitere Besucher in die Stadt locken.

Auftakt

Zum Auftakt findet am Samstag, 1. Juli, ein Konzert von zwei Brassbands auf dem Flößerwasen statt, das vom Blasmusikkreisverband veranstaltet wird. "Die Brasserie" und die "Blassportgruppe" zeigen, welche Musikrichtungen man mit Blasinstrumenten noch so auf die Bühne bringen kann. Sie spielen Rock, Pop, Jazz, Reggae, Ska und Hip Hop. Karten gibt es im Vorverkauf über Reservix.de und in Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten.

Vorgeschmack

Die Radiosendung "Musik auf dem Land" auf SWR 4 gibt am 11. Juni einen Vorgeschmack auf das Festival, indem Stücke von beteiligten Vereinen gespielt und voraussichtlich der Präsident des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, Rudolf Köberle, und Landesmusikdirektor Bruno Seitz befragt werden.