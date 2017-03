Horb a. N. Vielfältigkeit steht bei Feier im Fokus

Horb /Sulz. Die Vorsitzende, Barbara Rauschenberger, freute sich sehr, rund 70 Gäste in der Bildechinger Zehntscheuer begrüßen zu können.

In einem Jahresrückblick in Bildern zeigten Gudrun Riegraf und Edith Straub, dass im Familienunterstützenden Dienst im vergangenen Jahr für die Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Behinderung in der Region wieder ein vielfältiges Programm angeboten werden konnte und alle Teilnehmer viel Spaß bei den Veranstaltungen hatten.

Mathias Hegle, Chef der Narrenzunft Bildechingen, kam daher auch nicht mit leeren Händen zum Fest, sondern überreichte eine Spende von mehr als 100 Euro und mehrere Eintrittskarten für die Fleckafasnet 2018, da eine Gruppe der Lebenshilfe regelmäßig nach Bildechingen zur Fasnet kommt.