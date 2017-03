Horb a. N. Viele Windeln gefunden

Horb-Talheim. Dem Aufruf der Ortschaftsverwaltung, an der Landschaftsputzete teilzunehmen, waren in diesem Jahr wieder freiwillige Helfer gefolgt. Sie verbrachten am Samstagmorgen ihre Zeit damit, den Müll von gedankenlosen Mitmenschen zu entfernen, damit die Natur frei davon ist. Viele Erwachsene und, sehr erfreulich, auch viele Kinder fanden sich an der Steinachhalle ein, um zusammen mit den Jägern Klaus Götz, Peter Hamm, Rainer Hellstern, Jakob Huchler, Peter Huchler, Reinhold Müller, Roland Rauschenberger und Uwe Rauschenberger die unschönen Hinterlassenschaften aufzusammeln und zu entsorgen. Auffallend in diesem Jahr war, dass die Helfer viele Windeln in Tüten und gehäuft Tempotaschentücher fanden. Ansonsten das Übliche: Fast-Food-Relikte, Wodkaflaschen in verschiedenen Größen, ein paar Hundekottüten und sogar eine nagelneue WC-Schüssel.