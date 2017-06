Horb a. N. "Viele sagen: Die Stadt ist vorangekommen"

"Viele beklagen den Lkw-Verkehr", berichtet er. Auch das Thema Mobilität liege vielen Menschen auf dem Herzen. "Das zeigt mir, dass wir richtig liegen, einen politischen Schwerpunkt auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu legen."

Peter Rosenberger denkt darüber nach, dem Gemeinderat vorzuschlagen, jährlich eine gewisse Summe für den ÖPNV in die Hand zu nehmen. "Das müssen und können wir uns mittlerweile leisten." Es sei auch günstiger, als die Infrastruktur in jedem einzelnen Ort künstlich hochzuhalten. Nachdem man sich in den vergangenen Jahren vor allem um die "Jungen" in der Stadt, zum Beispiel mit einer guten Versorgung im Bereich Kindergarten gekümmert habe, seien nun auch die Senioren im Fokus.

Dazu gehöre auch die Versorgung mit Wohnraum. "Deswegen ist es wichtig, dass das Waldner-Areal vorankommt."

Auch zur Stadtgestaltung, die in den vergangenen Jahren immer wieder Thema war (Waldner-Areal, Einkaufzentrum) stellt Wahlkämpfer Peter Rosenberger Überlegungen an. "Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Gestaltungsbeirat installieren." Das sei schon einmal Thema im Gemeinderat gewesen.

Rosenberger möchte, dass die Debatte um die Gestaltung professionalisiert wird. "Dabei würde es sich überwiegend um externe Experten wie zum Beispiel Architekten handeln. Das würde aber dann auch ein bisschen Geld kosten."

Dadurch könnte die Konstruktion der "sachverständigen Bürger", die von den jeweiligen Fraktionen vorgeschlagen werden, überflüssig werden. "Das wären doppelte Strukuren. Das soll auch nichts Negatives bezüglich der sachverständigen Bürger sein. Aber sie sind meistens nicht vom Fach." Experten könnten dagegen die Stadt professioneller beraten.

Ansonsten seien die vielen Gespräche mit den Bürgern vor Ort vor allem um Themen gegangen, die sich im direkten Umkreis der Betroffenen abspielen, also vor der eigenen Haustür. "So wurde mir beispielsweise gesagt, wo man mal Geschwindigkeit messen könnte oder wo man vielleicht Tempo 30 einführen könnte. Die Horber haben einen sehr realistischen Blick. So kam auch immer wieder der Vorschlag, Tempo 40 würde ja auch schon reichen. Wir werden uns mit den Teilorten im Einzelnen beschäftigen."