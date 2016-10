Horb a. N. Viele "Neu-Pensionäre" holen sich die Infos lieber aus dem Internet

Noch nicht einmal 20 der 88 Mitglieder fanden den Weg ins Gasthaus Steiglehof. Da konnte der Vorsitzende Hans-Gerd Hoffmann den Sitzungsbeginn noch so weit nach hinten verschieben, es kamen halt nicht mehr Leute.

Aus seiner Sicht konnte man im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr mit den wöchentlichen Stammtischen zurückblicken, zu denen man sich entweder im "Goldenen Adler", im "Schiff" oder im "Steiglehof" trifft. Er sprach auch über die Vorträge zu den Themen Einbruchschutz, Patientenverfügung und Generalvollmacht. Auch über "Pflanzenschutzmaßnahmen im Hausgarten – was dabei zu beachten ist" erfuhr man Wissenswertes. Ganz im Gegensatz zu ihrer sonstigen Gewohnheit haben die Senioren jedoch auf Ausflüge im zurückliegenden Jahr verzichtet. Die geringe Beteiligung, hohe Buskosten und den großen Vorbereitungsaufwand führte der Vorsitzende hier als K.-o.-Kriterien an.

Auch die schrumpfenden Mitgliederzahlen machen dem Vereinsvorstand Sorge. "Es sind halt immer ein paar Wenige, die das Vereinsleben aufrechterhalten", so die Klage des Vorsitzenden. Schriftführer Heinz Schmid merkte hierzu an, dass man weiteren "Nachwuchs" brauche, um den Verein auch in Zukunft erhalten zu können. "Die Alten sterben uns weg, und im Nachwuchsbereich fehlen uns fast die kompletten letzten zehn Jahre." Ein Grund dafür sieht Schmid im Internet, denn die meisten "Neu-Pensionäre" glauben, dass sie alle Infos aus dem Netz holen können. Er ist da ganz anderer Ansicht, denn eine Mitgliedschaft im Verein bringt Vorteile, die das Internet nicht bieten kann. "Wir bieten eine kostenlose Unfallversicherung, kostenlose Hilfe beim Schriftverkehr durch den Vereinsvorsitzenden und eine Rechtsberatung durch den Verband an – und das alles für gerade mal sechs Euro im Monat."