Horb a. N. Viele Mathe-Asse

Der Landeswettbewerb ist ein Hausaufgabenwettbewerb in zwei Runden für Schüler bis zur 10. Klasse. In der ersten Runde haben die Schüler vier von sechs Aufgaben auszuwählen und zu lösen. Dabei besteht aber eine Lösung nicht einfach aus einem Antwortsatz oder dem Ergebnis, sondern ähnelt vielmehr einer kleinen wissenschaftlichen Arbeit, denn jede Idee muss genau begründet werden. So ging es in der ersten Aufgabe um die Zerlegung eines Rechtecks in verschieden große Quadrate, wobei man den Flächeninhalt des ursprünglichen Rechtecks auf sehr trickreiche Weise zu ermitteln hatte. Obwohl sich die Aufgaben an Schüler bis zur 10. Klasse wenden und nicht einfach sind, kamen auch schon Teilnehmer aus Klasse 5 und 6. Für einen Preis reicht es dann meist noch nicht, aber die Beschäftigung mit den Aufgaben stellt einen unterhaltsamen Einstieg in eine über den Unterricht hinaus gehende ernsthafte Beschäftigung mit Mathematik dar. So haben die Schüler einerseits Spaß beim Knobeln und Finden der Resultate und andererseits lernen sie, ihre Ideen und Überlegungen klar zu formulieren. Tobias Nick, der einen 1. Preis errang, sagte: "Dieses Aufschreiben und Begründen kann schon sehr anstrengend sein, aber man lernt dabei auch sehr viel."

Schüler mit einem erstem oder zweitem Preis dürfen an der zweiten Runde teilnehmen, wobei den Preisträgern der zweiten Runde die Teilnahme an einem einwöchigen Seminar zu einem mathematischen Thema winkt.

Dass die Beschäftigung mit Mathematik mit dem Landeswettbewerb nicht endet, zeigt das herausragende Ergebnis der Mannschaft des Martin-Gerbert-Gymnasiums beim Tag der Mathematik an der Universität Tübingen am vergangenen Samstag, an dem 340 Schüler teilnahmen. Benjamin Brindle und Paul Fuchs (beide 12. Klasse) erreichten als MGG-Team beim dortigen Wettkampf den 1. Platz mit voller Punktzahl – auch das gab es schon längere Zeit nicht mehr. Beide Schüler hatten vor einigen Jahren selbst sehr erfolgreich am Landeswettbewerb teilgenommen.