Horb a. N. Viel PS, Pferdestärke und jede Menge Gaudi

Toll auch der als "Feuerwehrauto" zurechtgemachte Kia Stonic, in dem normalerweise der "Feuerwehrmann Sam" unterwegs ist und in dem Jung und Alt gerne probesitzen konnten. Dieses Fahrzeug war ein echter Hingucker und wurde für eine Kampagne der LifeMediaGroup, einer Tochterfirma des Autohauses, gestaltet. Ideal auch, wenn man als Dreijähriger in so einem Auto all die vielen Knöpfe und Schalter ausprobieren darf. Da wollte keines der Kids mehr so schnell aussteigen, und auch die Frau Mama fühlte sich gleich wohl in dem erstmals vorgestellten Flitzer. "Gleich in den ersten 30 Minuten haben wir den ersten Kia Stonic verkauft" so Michael Daub. "Zwar nicht in der Feuerwehr-Ausführung mit Blaulicht und Leiter auf dem Dach – dafür mit schickem, sportlichen Design und Ausstattung."

Ob nun Auto, Hüpfburg, Pferd, Weißwurst oder Bier, der echte Star der Kinderwelt, das war das Berliner Puppentheater mit ihrem Stück "Mascha und der Bär". Die Geschichte wurde live gespielt von Michél und Cindy Brahim, die bereits in dritter Generation die Tradition des Puppen-Theaters hochhalten. Vor der Bühne war bei den beiden spannenden und doch vergnüglichen Vorstellungen kein einziger Platz mehr frei, denn die kleinen Zuschauer wurden mit ins Geschehen einbezogen. So entstand schnell ein Dialog mit den Figuren auf der Bühne.

Ständig umlagert war auch der Mann, der aus Luftballons die tollsten Figuren machen kann. Groß war die Freude bei den Kleinen, wenn ihr "Wunschmodell" fertig war und sie es mit nach Hause nehmen durften. Während Oma mit dem Enkel beim Luftballon-Mann oder am Popcorn-Wagen anstanden, konnte sich der Rest der Familie in aller Ruhe das große Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen anschauen und das ein oder andere "Heilix-Blechle" in die engere Wahl für einen Kauf nehmen.

Das gesamte Oktoberfest über sorgte DJ Axel für tolle Stimmung. "Heute beschallen wir Nordstetten gleich mit", versprach er und drehte die Lautsprecherregler voll auf. "Denn am Samstag gibt es keine Regel, die uns verbietet, die Musik etwas lauter zu drehen." Songs, die man auch in den Bierzelten auf dem Wasen hört, waren angesagt und Dirndl und Lederhose Standardbekleidung an diesem Samstag.

Mit deftigen Schmankerln und würzigem Bier – für alle Autofahrer natürlich auch alkoholfrei – wurde das Festangebot abgerundet. Michael und Andreas Daub sorgten mit ihrem Mitarbeiterstab an diesem Oktoberfest-Samstag für Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.