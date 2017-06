Horb a. N. Viel Musik, viel Sonne – und viele Besucher

Auch die Hitze im Zelt hielten die Besucher gut aus, denn es war einiges geboten. Bereits zur Mittagszeit war das Zelt sehr gut gefüllt, sodass einige Besucher außerhalb Platz nahmen. Immer wieder stellten die Musiker Bänke und Sonnenschirme auf. Der Weizenstand war zu jeder Zeit gut besucht. Auf der Spielwiese tummelten sich die kleinen Besucher, die zusammen mit Doreen Klink und Vivian Klink Buttons bastelten. "Guck mal, Johann", sagte Opa Bodo und gab seinem Enkel einen Luftballon. Dieser malte gerade eine Vorlage für einen Button an. Auf der Wiese spielten die Kinder mit den Stelzen des Spielmobils der Gemeinde, aber auch die Autos des Spielmobils der BHG waren gefragt. Wer ein ruhiges Händchen hatte, konnte am Schießstand einige Gewinne sichern. Die Belohnung erfolgte gleich daneben, denn da gab es Süßigkeiten. Gespannt schaute Elisa von ihrem Button auf, denn sie hörte von der Hüpfburg. Diese war später gut nachgefragt, ebenso wie das Kasperle-Theater. Doreen Klink und Corinna Müller entführten die Kinder in die Abenteuerwelt des Helden. Wer selbst wie einer aussehen wollte, konnte sich von Birgit Krollpfeiffer von Abudabula Kinder-Events zu einem schminken lassen. Während die Kinder die Spielwiese nutzten, ließen sich die Erwachsenen mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Am Samstag werden die Nachwuchsmusiker und die Mukis ab 15.30 Uhr auf dem Brühlgelände ihr Können unter Beweis stellen. Die Gäste können sich bei Kaffee und selbst gemachten Kuchen ein Bild von der musikalischen Vielfalt machen. Am Sonntag ist ab dem Frühschoppen das Zelt geöffnet, wobei sich am Trachtentag alles um Dirndl und Lederhosen dreht. Das Weißwurstfrühstück beginnt traditionell um 11 Uhr, wozu die Trachtenkapelle Altburg spielt. Jeder Gast in Tracht erhält eine Überraschung. In der Musiker-Küche werden der deftige Schweinebraten mit Knödeln, Schnitzel mit Pommes und Salat, aber auch Rote Wurst und Pommes zubereitet. Ab 14 Uhr spielt der Musikverein Eintracht Göttelfingen.

Während die Erwachsenen sich bei Kaffee und Kuchen austauschen, können die kleinen Besucher beim vielseitigen Kinderprogramm einiges erleben. Ein keiner Vergnügungspark mit Süßwarenstand und Kinderkarussell sowie das Spielmobil und Kinderschminken sind vorhanden. Der Sonntag klingt gemütlich aus und damit auch das dreitägige Kult-Bier-Fest.