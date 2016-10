Horb a. N. Viel Leckeres aus dem Backhaus-Ofen

Horb-Bittelbronn. Bereits am vergangenem Donnerstag kamen die Mitglieder der Backhausgemeinschaft in Bittelbronn zusammen, um den Ofen in ihrem Backhaus kräftig anzuheizen. Gut vorbereitet, konnte sich die Gemeinschaft am Samstag auf die ersten Gäste zum frühen Nachmittag freuen, welche gleich an der Quelle der gebackenen Köstlichkeiten, im Dachgeschoss, Platz nahmen.

Die Vorfreude war den Besuchern bereits beim Betreten des Hauses anzusehen, was von den charmanten Helfern mit einem großem Lächeln belohnt wurde.

Herzhaft wie das Gebäck selbst servierten die fleißigen Damen Kaffee und Kuchen. Auch die ersten Zwiebelbeeten gingen im Anschluss über die Theke.