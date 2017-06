Horb a. N. Viel Herzblut für die Integration von Flüchtlingen

Constanze Krems, Geschäftsführerin des Jobcenters Landkreis Freudenstadt, besuchte den Lehrgang am Standort in der Horber Hirschgasse, um sich vor Ort zu informieren. Begleitet wurde sie von ihren Vermittlungsfachkräften Marina Seyfarth, Seda Bayram und Michael Richter, die beim Jobcenter Freudenstadt für die Betreuung von Flüchtlingen zuständig sind.

Ziel der sechsmonatigen Maßnahme in Freudenstadt und Horb ist es, die 50 Teilnehmer aus Syrien, Pakistan, Gambia, Somalia und dem Irak dabei zu unterstützen, ihr Leben in einem fremden Land mit anderer Sprache selbstständig zu meistern und Stolpersteine auf dem Weg ins Berufsleben zu überwinden. Neben der Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche unterstützen die Lehrkräfte Concetta Maccarrone, Lorena Wolf und Sigrid Schulze die Menschen in vielen Angelegenheiten, damit sie im Alltag in Deutschland ankommen. Dazu zählt beispielsweise die Unterstützung bei Behördengängen, bei der Wohnungssuche, bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten, bei der Suche nach einem passenden Verein und bei der Bewältigung von alltäglichen Problemen.

Einer Mitteilung des Jobcenters in Freudenstadt zufolge setzen sich die geschulten und mindestens zwei Fremdsprachen sprechenden KreaTec-Mitarbeiterinnen und die Vermittlungsfachkräfte mit viel Herzblut für die Flüchtlinge ein und stehen ihnen unterstützend zur Seite. Auch werden Lebens- und Arbeitseinstellungen, das deutsche Bildungssystem, Bräuche und Traditionen im Unterricht vermittelt. Unterschiedliche Kulturen finden so zueinander.