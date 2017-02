Horb a. N. Vesperkirche schrumpft sich gesund

Das heißt: Die zehn Prozent weniger Essen sind eine klar erklärbare Schwankung. Das meint auch Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Ich denke, es gibt dort immer eine Wellenbewegung, dass sollte die Ehrenamtlichen nicht entmutigen. Es wäre auch nicht ehrlich zu sagen, dass die Armut in Horb geringer geworden ist. Auch wenn das vielleicht eine gute Aussage für den Wahlkampf wäre..."

Und genau das bringt Dekanatsreferent Achim Wicker auf den Punkt: "Ich denke, wir haben diesmal unsere Kernzielgruppe voll erreicht. Von älteren, einsamen Menschen, die neben dem Essen auch das gemeinsame Gespräch suchen. Davon sind es – nach unserem Eindruck – auch noch mehr geworden. Dafür hat es bei den Solidaritätsessen von Behörden oder Firmen weniger gegeben. Aber es geht uns ja im Kern darum, für die, die sich so etwas sonst nicht leisten können, ein Angebot zu machen."

Die "schein-geschrumpfte" Vesperkirche – sie hat auch ihre Vorteile, so Elisabeth Steimle: "Es gab hier nie Gedränge, man hat immer einen Platz gefunden und konnte sich in Ruhe unterhalten, ohne dass es hektisch wurde."

Und noch eine gute Nachricht: Durch die vielen Spenden von Firmen, Privatleuten und den Essern ist laut Wicker auch genügend Rücklage für die nächste Vesperkirche 2018 im Topf. Die wird vermutlich wieder vom 21. Januar bis 2. Februar stattfinden.

Doch deren Geist dürfte die Horber noch das ganze Jahr begleiten. Elisabeth Steimle, die auf dem Flügel immer für die passende Tischmusik im Steinhaus sorgt, sagt: "Es ist doch toll, wenn im August Leute über die Straße winken und rufen: Sehen wir uns bei der Vesperkirche im nächsten Jahr?"

Und OB Peter Rosenberger deutet noch an, worauf man sich nächstes Jahr wieder freuen kann. Er sagt: "Indirekt könnte man die etwas gesunkene Zahl an Besuchern auch als Bestätigung für die Qualität der Küche im Altersheim deuten." Koch Heiko Schwabe war zwar jeden Tag dabei, um die Mahlzeiten des Caterers aus Donaueschingen zu checken und das nachzubereiten, was der vergessen hatte. Aber er ist schon ganz gespannt darauf, dass ›seine‹ Küche im Dezember im Altersheim endlich wieder so weit ist, dass er einen Monat später wieder die Vesperkirche verwöhnen kann.