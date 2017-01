Horb a. N. Vesperkirche leidet unter Grippewelle

Schwabe knurrt: "Die Zwiebelsoße habe ich gerade selbst drüben angesetzt. Und: Hatten Sie Zaziki auf Ihrem Teller?" Er kommt gerade von draußen, hat noch Eimer mit Zaziki mitgebracht.

Der Besucherschwund – liegt es daran, dass das Essen des Caterers nicht schmeckt? Schwabe: "Das glaube ich nicht. Es war von Anfang an weniger los. Wenn es am Essen liegen würde, dann würde der Besucherstrom die Tage nach dem Beginn nachlassen. Das ist aber nicht der Fall."

Rüdiger Holderried, Leiter der Caritas und Mit-Organisator der Vesperkirche: "In der ersten Woche war es sehr kalt. Dazu kommt noch die Grippewelle, die gerade umgeht."

Und an der Bedienung kann es auch nicht liegen: Gestern waren 21 Schüler der Berufsschule in Horb in der Vesperkirche unterwegs, aus dem Zweig Hauswirtschaft sowie Pflege. Und die Hauswirtschafter haben mit ihren Kochgruppen dafür gesorgt, dass es leckeren Kuchen gab.

Lehrerin Heidi Aupperle: "Das ist die Gelegenheit für unsere Schüler, sich in Sozialkompetenz zu üben. Sie lernen hier in der Praxis den Umgang mit Menschen aller Schichten. Die Schüler sind mit Feuereifer dabei und fragen schon frühzeitig nach, ob sie wieder mitmachen dürfen."

Rahel Wäschle (17), Berufsschülerin Hauswirtschaft: "Es macht mir Spaß, hier zu helfen. Es ist schön, mit Menschen umgehen zu können, die man sonst nicht trifft."

Und auch Aupperle und ihre Kolleginnen Martina Killinger und Kathrin Rabe haben immer ein Auge, was ihre Schützlinge in der Vesperkirche so machen: "Anders als in den Praktika können wir hier genau beobachten, wie sich die Schüler geben und mit den Situationen umgehen, die sich hier ergeben."

Nette, aufmerksame Bedienung. Als dem Schwabo-Reporter der Kuli runterfällt, hebt ihn Bea mit einem strahlenden Lächeln auf und gibt ihn zurück. Der Kuchen ist auch lecker. Das Essen – passt auch ohne Zaziki.

Das heißt, liebe Leserinnen und Leser: Bitte besucht die Vesperkirche, ehe sie am Freitag endet! Denn Caritas-Leiter Holderried hat auch für überraschenden Ansturm vorgesorgt: Im Keller lagern Maultaschen und Kartoffelsalat, die blitzschnell serviert werden können. Wäre doch toll, wenn alle Horber zeigen, was ihnen die Vesperkirche wert ist!

Und selbst die paar Besucher, die sehnsüchtig darauf warten, dass die Altenheimküche im Dezember wieder in Betrieb geht und Heiko Schwabe bei der zehnten Vesperkirche sie wieder verwöhnt, sagen: "Wir kommen her wegen der Gespräche. Die Vesperkirche ist allein deshalb einen Besuch wert!"