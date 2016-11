Horb a. N. Vertrauensmänner für Jugendliche

Holderried ist in seinen sieben Jahren Jugendarbeit in Freudenstadt nach eigenen Angaben vor allem als Drogenberater auf der Straße wahrgenommen worden – weil er zusätzlich in der Suchtberatung der Diakonie gearbeitet hat. So ergänzen sich die beiden thematisch gut.

Was sie nicht sind und auch nicht sein wollen: Ordnungsbehörde. "Wir sagen zwar: Räumt auf, wenn ihr dauerhaft hier sein wollt", sagt Trick. "Wir sind aber keine Polizeispitzel", fügt Holderried hinzu. "Jugendliche brauchen Platz, um sich zu treffen. Es ist gut, dass sie sich nicht nur zurückziehen in Hütten und Bauwägen, sie gehören dazu und sollen nicht verdrängt werden." Die Nachtwanderer, die ebenfalls in der Stadt unterwegs sind haben hingegen eher die Funktion der sozialen Kontrolle, sie sollen laut Stadtverwaltung Tendenzen zur Aggression und zum Vandalismus begrenzen.

Die mobile Jugendarbeit war zuletzt eineinhalb Jahre unbesetzt. Entstanden war die Stelle 2009 wegen der Probleme am Bahnhofsvorplatz damals, wie Jugendreferent Markus Guse sagt. Vor allem Suchtproblematiken unter den Jugendlichen waren dort damals Thema. Das hat sich aus Sicht der Polizei gebessert, die derzeit keine "Brennpunkte" in Horb sieht. Auch Guse betont, dass Horb aus seiner Sicht kein außergewöhnlich großes Problem mit Gelagen habe.

Bislang sei es schwer gewesen, jemanden für die 50-Prozent-Stelle, die Arbeiten am Abend erfordert, zu finden. Die Stadt habe sich zudem ein Team gewünscht und im Vorfeld Bauchschmerzen gehabt, ob man zwei Sozialarbeiter findet, die miteinander harmonieren. Doch dann hat sich die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Sozialarbeiter-Duo aus Freudenstadt ergeben. "Jetzt haben wir die optimale personelle Besetzung", sagt Guse.

Die beiden kennen die Stadt, wohnen hier. Holderried ist in Bildechingen aufgewachsen. Zu zweit unterwegs zu sein, finden sie wichtig: "Wir reflektieren viel: Was war heute, was können wir in Einzelfällen machen?", sagt Trick.

Für ihre Arbeit brauchen sie Geduld. Wie lange dauert es, das Vertrauen zu den Jugendlichen aufzubauen? Aus der Erfahrung in Freudenstadt sagt Holderried dass er nach fünf Jahren "drin" war in der Szene. "Dann wissen die Jugendlichen, was du machst." Von den Horbern ist er bisher positiv überrascht: "Eine eiskalte Abfuhr haben wir noch nicht bekommen."