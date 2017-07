Horb a. N. Verliert Horb seinen Durchgangsarzt?

Das bestätigt auch Ralf Heimbach, Geschäftsführer der landkreiseigenen Krankenhäuser KLF: "Es stimmt. Peter Paul Olinczuk wird seine Praxis zum Jahresende schließen. Das ist schlichtweg dem Umstand geschuldet, dass er dann das 67. Lebensjahr erreicht hat. Die Praxis wird aber nicht geschlossen. Wir überlegen, das Angebot in einer anderen Trägerschaft weiter zu führen. Wir werden alles tun, um das Angebot in Horb auch über das Jahr 2018 hinaus zu erhalten."

Seit Jahren Verluste

Das Angebot in anderer Trägerschaft – was bedeutet das? Bisher ist Peter Paul Olinczuk, also der Durchgangsarzt (Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie) in Horb, bei der KLF angestellt. Das Medizinische Versorgungszentrum Horb schreibt seit Jahren Verluste. Heimbach: "Andere Trägerschaft bedeutet, dass beispielsweise sich ein selbstständiger Arzt dort niederlässt. Wir sind zuversichtlich, dass wir das hinbekommen."