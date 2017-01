Horb a. N. Verkehrserziehung bei der "Rasselbande"

Zunächst überprüfte der Polizist das Wissen der Kinder: Auf was muss man achten, wenn man über die Straße geht, wie man sich bei einem Zebrastreifen verhalten muss, was es für Ampelfarben gibt und was sie bedeuten. Auf den Fußboden hatte Scheuermann mit Klebestreifen eine Straße geklebt und konnte so den Kindern zeigen, auf was sie zu achten hatten.

Jedes Kind darf einmal im Polizeiauto Platz nehmen

Zum besseren Verständnis ging es dann hinaus auf die Straße zum Üben. Jedes Kind musste die Straße überqueren und Michael Scheuermann achtete genau darauf, dass auch nach jeder Seite zwei Mal geschaut wurde und alles richtig gemacht wurde. Der Polizist zeigte den Kindern auch, dass es immer besser ist, die Straße gerade zu überqueren und nicht schräg, da man so den kürzesten Weg nimmt. Jedes Kind durfte zum Abschluss einmal ins Polizeiauto sitzen.