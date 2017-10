Horb a. N. Vergleichskampf in Hohenzollernhalle

Nicht alle Kinder aus Betra können teilnehmen

"Leider können wir aus organisatorischen Gründen nicht alle Kinder aus Betra teilnehmen lassen. Für eine Teilnahme müssen sie bereits eine Prüfung hinter sich gebracht haben, sonst können wir sie nicht starten lassen," erklärt der Vorsitzende des Allgemeine Sport-Club, Stefan Kahlert.

Die Karate-Abteilung in Villingen und die Betraer Abteilung möchten in der Zukunft zweimal jährlich so einen Vergleichskampf durchführen. Einmal in Villingen und einmal in Betra. "Somit dient der Wettkampf auch denjenigen als Motivation, die wir dieses mal nicht berücksichtigen konnten", teilt Kahlert mit.