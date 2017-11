Horb a. N. Vergewaltigung: Opfer fühlt sich alleingelassen

Opfer geht bei Prozess leer aus

Zusammengesunken sitzt sie auf dem Sofa und sagt die meiste Zeit kein Wort. "Er hat keine echte Reue gezeigt. Später hat er sogar zu seiner Familie geschaut und hinter vorgehaltener Hand gegrinst", springt ihr ihre Halbschwester Nadine (Name von der Redaktion geändert) bei. Immer wieder blickt sie sorgenvoll zu Larissa, als müsste sie sie jeden Moment auffangen. Während der Verhandlung sei immer wieder betont worden, wie hoch es dem Täter anzurechnen sei, dass er gestanden habe, erzählt der Stiefvater des Opfers. "Letztendlich ist es ein Wunder, dass nicht auch noch Geld gesammelt wurde für ihn."

Larissa ging beim Prozess vollkommen leer aus. Während der Täter ein Anti-Aggressionstraining und eine Trauma-Therapie bezahlt bekommt, muss die Teenagerin mit dem Erlebten alleine klarkommen. Zwar war sie schon vor der Vergewaltigung in psychologischer Behandlung – was ihr die gegnerischen Anwälte negativ auszulegen versuchten. Ein auf Vergewaltigungen spezialisierter Psychologe koste aber, erklärt sie mit schwacher Stimme. "Bei ihm wird alles geregelt, aber meine Tochter steht alleine da", ärgert sich Heike B. "Er ist der Sieger."

Mit Urteil kehrt keine Ruhe ein

Seit dem Prozess ist im Alltag der Familie nichts mehr, wie es war. Als wäre die Tat allein nicht schon schlimm genug gewesen, hat das milde Urteil noch mehr Unruhe und Verzweiflung in das Leben der fünf gebracht. Heike B. ist selbstständig und besucht eine Weiterbildung, obwohl ihr Gesundheitszustand das eigentlich nicht zulässt. Nadine macht eine Ausbildung im Geschäft der Mutter, Larissa ist Schülerin. Doch keine von ihnen fand in den vergangenen Tagen die Kraft, einem geregelten Alltag nachzugehen. "Es ist erniedrigend und frisst einen auf", findet Heike B. als erstes Worte für ihre Gefühle. "Man kommt sich als Mutter sowieso schon vor wie ein Versager, weil man sie nicht beschützen konnte. Und dann noch so ein Urteil."

Nachts sei es besonders schlimm. "Immer wenn ich die Augen schließe, sehe ich das, was passiert ist, vor mir wie in einem Film", erzählt das Vergewaltigungsopfer. Auch der Rest der Familie hat an den schrecklichen Geschehnissen zu knabbern, schläft kaum. Insbesondere, da mit dem Urteil keineswegs Ruhe einkehrt.

Immer wieder hätten die junge Frau und ihre Schwester drohende Nachrichten vom Täter und dessen Freunden erhalten, erzählen sie. Von der Polizei habe es keinerlei Unterstützung gegeben. Aber die Sorge ist groß, da der Täter auf freiem Fuß ist. "Sie könnte nur einmal am falschen Ort sein und es könnte was passieren. Wie kann ich mein Kind da schützen?"

Wie es nun weitergehen soll weiß noch keiner so genau. Zu groß ist die Enttäuschung über die Justiz, die Verzweiflung. Geradezu resigniert wirken die Worte der Familie. Darf jetzt jeder Frauen vergewaltigen, nur weil er eine schwere Kindheit hatte?, fragt sich Nadine. Jeder in der Familie hat mittlerweile vollstes Verständnis für Frauen, die Vergewaltigungen nicht zur Anzeige bringen. "Es ist die Hölle. Wir wurden absolut alleine gelassen."