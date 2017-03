Horb a. N. "Vererbt wird alles, auch Schulden"

Empfingen. Das Erbrecht ist an sich ein trockenes Thema. Aber man kann darüber auch mit Humor, anonymisierten nachvollziehbaren Fällen und vielen Fragen seitens der Gäste sehr kurzweilig referieren. So gingen am vergangenen Freitag im evangelischen Gemeindehaus nahezu zwei Stunden wie im Flug vorbei.

Der Arbeitskreis Senioren hatte zum Thema Erbrecht Andreas Schindler von der Erbrechtskanzlei Ruby & Schindler, Villingen, eingeladen. Für alle war es überraschend, dass doch rund 60 Bürgerinnen und Bürger diese Einladung annahmen. Ein Zeichen, dass das Erbrecht bei allen Menschen ein wichtiges Dauerthema ist.

Was geschieht nach einem Todesfall ohne Testament? Der Experte konnte dazu einiges sagen