Horb a. N. Vereinigte Vereine beschließen Bildung von Rücklagen

Im ersten Versammlungsteil stand die Terminplanung für 2017 auf der Tagesordnung. Die anwesenden Vereinsvorstände hatten bereits im Vorfeld der Versammlung einige Termine an den Vorstand Kurt Quiskamp übermittelt (siehe Infokasten).

Im zweiten Teil der Versammlung wurden Organisationsfragen diskutiert. Der Vorsitzende Kurt Quiskamp sprach Probleme bei der Übergabe der vereinseigenen Küche an und informierte über anstehende Geräteinstandsetzungen, beispielsweise über den teuren Elektrogrill, der dringend überholt werden müsse. Er sprach dabei die Entscheidungsbefugnisse des jeweiligen Vorsitzenden der VV an und gab zu bedenken, dass hier eine Befugnis des Vorsitzenden in Höhe von maximal 500 Euro dringend erforderlich sei. Dem stimmten die Vereinsvertreter einstimmig zu.

In diesem Zusammenhang wurde erörtert, ob es sinnvoll sei, Rücklagen für anstehende Instandsetzungen und notwendige Einkäufe von Küchengeräten oder die in absehbarer Zeit erforderliche neue Bestuhlung zu bilden. Nach einer eingehenden Diskussion stand fest, dass es sinnvoll wäre, Rücklagen zu bilden. Der Vorsitzende wurde beauftragt, das Erforderliche zu veranlassen.