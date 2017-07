Horb a. N. Verein hat "viel bewegt und viel erreicht"

Des Weiteren hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der jüdischen Gemeinden von Horb zu erarbeiten. In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv haben die Mitglieder an den umfangreichen Bänden zu den jüdischen Gemeinden von Rexingen und Mühringen mitgearbeitet. Diese Reihe soll in nächster Zukunft mit dem Band über die jüdische Gemeinde Horb fortgesetzt werden.

Als Höhepunkt bezeichnete Rosenberger die Ausstellung: "Ort der Zukunft und Verheißung – Shavei Zion" im Jahr 2008. Diese handelte von der Gründung der Gemeinde Shavei Zion durch Rexinger Juden im Jahr 1938 und wurde in Zusammenarbeit mit jüdischen Freunden in Israel und Amerika erarbeitet.

Die dadurch vertiefte Verbindung, zu den jüdischen Familien in Israel und Amerika, bildete die Grundlage für das Anlegen einer Datenbank über jüdische Familien. 2013 startete die Datenbank zunächst in Rexingen und wird inzwischen von dreizehn Orten in Baden-Württemberg mitgetragen.

In der Datenbank, die Vorstandsmitglied Andrea Dettling betreut, umfasst über 18 000 Personen, darunter 3800 Menschen aus der Rexinger Historie. Ferner hat der Verein seit dem Jahr 2009 mit dem Tübinger Filmemacher Harald Weiss mehrere Zeitzeugeninterviews in kurzen Filmen aufgenommen. "So sind wichtige historische Zeugnisse gesichert worden", verdeutlichte Rosenberger hierbei. Nach zwanzig Jahren verantwortlicher Arbeit soll das Gebäude wieder an den Eigentümer, die Stadt Horb, zurückgegeben werden. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass sich der Verein zurückziehen werde, stellte der Vorsitzende klar. Der Verein sehe sich weiterhin in der Pflicht, die Ehemalige Synagoge in einem würdigen Zustand zu erhalten, sie als Ort der Begegnung zu pflegen und als demokratischen Lernort weiter zu entwickeln.

Ortsvorsteherin Birgit Sayer stellte in ihrer Rede nicht ohne Stolz fest, dass "in den ›nur‹ 20 Jahren viel bewegt und erreicht wurde". Durch die Aufarbeitung der Rexinger Vergangenheit kamen viele interessante Informationen ans Tageslicht. "Es ist gut zu wissen, wie es hier wirklich war", betonte Sayer und verdeutlichte zudem, "dass Juden und Christen gut zusammenlebten und sich gegenseitig respektierten".

Seit vielen Jahren besuchen Nachfahren von Rexinger Juden aus Amerika und Israel in die Ortschaft, um zu sehen, wo ihre Vorfahren lebten. "Die Großeltern erzählen oft bis zu ihrem Tod von Rexingen", erfuhr Sayer. Ihren besonderen Dank richtete die Ortsvorsteherin an Heinz Högerle und Barbara Staudacher, die sie als "Seele des Vereins", lobend hervorhob. Staudacher dankte einem der "stillen Helfer", Manfred Steck, der bereits vor siebzehn Jahren die Horber Geschichte erforschte. Steck arbeitet derzeit an der Veröffentlichung seines Buches "Siggismauchem – der Laubhüttenort Rexingen". Aus dessen Manuskript verlas Peter Binder, Sprecher beim SWR Tübingen, anschließend einige Auszüge. Nach einem gemeinsamen Imbiss im Gemeindesaal und im Garten der Synagoge blickten die Mitglieder in einem Film von Harald Weiss auf die Entstehung des Vereins aus der Sicht von Zeitzeugen zurück.