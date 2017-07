Horb a. N. Verbindungen zur Geschichte neu geknüpft

Gerade war der neue Oberbürgermeister Michael Theurer (FDP) gewählt worden, der das Thema erkannte und gemeinsam mit Vikar Heizmann den Synagogen-Verein aus der Taufe hob. "Durch den Verein ist die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte wieder eine Rexinger Sache geworden", sagt Staudacher. Sie und ihr Mann Heinz Högerle sind vor 15 Jahren nach ihrem Umzug nach Rexingen eingetreten. "Wir brachten eine Neugier von außen mit: eine Synagoge, ein jüdischer Friedhof? Was war hier?", sagt Staudacher. Seither haben sie die Vereinsarbeit maßgeblich mit vorangebracht. Der Synagogenverein hat 180 Mitglieder.

Erreichtes

Was es vor 20 Jahren nicht gab, jetzt aber in großen Mengen: alte Fotos vom jüdischen Leben in Rexingen. Die Leute, die geflohen waren, hatten auch ihre Fotos mitgenommen. Staudacher und Högerle haben in den vergangenen gut 15 Jahren seit ihrem Vereinseintritt etliche Leute in Israel und Amerika besucht. "Wir sind immer mit Scanner gereist", erinnert sich Staudacher. Die Familien hätten ihre Fotoalben nicht verschickt, aber vor Ort haben sie die Fotos den Besuchern aus Deutschland anvertraut. "Wir saßen nachts im Hotel und haben gescannt." Das Gute: Die Familien konnten gleich sagen, wer auf den Bildern zu sehen ist. Durch Fotos, private Aufschriebe, Tagebücher und Gemeindeprotokolle kann heute ein detailliertes Bild vom Leben in der jüdischen Gemeinde gezeichnet werden. Wäre der Verein später gegründet worden, wären viele Interviews mit Zeitzeugen so nicht mehr möglich gewesen.

Begegnungen

In den 20 Jahren Vereinsarbeit ist es zu vielen Begegnungen gekommen. Zum einen besuchten Vereinsmitglieder jüdische Auswanderer im Ausland. "Die haben häufig so positiv von Rexingen geredet", sagt Högerle, verwundert über die ausbleibende Anklage. Allerdings gebe es auch Personen, die nicht auf die Kontaktversuche des Vereins eingegangen seien und nichts mehr über die Verbindung nach Deutschland wissen wollen. Zum anderen kamen ehemalige Rexinger Juden oder ihre Nachfahren nach Horb. Kinder und Enkelkinder der einst Verfolgten wollen die Geschichte der Vorfahren nachvollziehen. Sie kommen aus aller Welt. "Ein Quantensprung war, dass unsere Homepage irgendwann auch auf Englisch verfügbar war", sagt Staudacher. Allein in diesem Jahr gab es schon zehn Besuche von Familien aus Amerika und Israel. "Es ist erstaunlich, wie wichtig es den Leuten heute noch ist, alles mal gesehen zu haben", sagt Högerle. Der Verein macht darüber hinaus auch Bildungsarbeit, arbeitet mit Schülern, ist Teil von interreligiösen Gesprächstreffen. Högerle und Staudacher haben beobachtet, dass sich der Dialog zwischen den Religionen intensiviert und sind überzeugt, dass das Judentum einen wichtigen Beitrag leisten kann, wenn es um die Auffassung von Religion geht. Es gehe im Judentum darum, wie man ein gottgefälliges Leben führt – dafür brauche man aber kein Jude sein.

Weitere Projekte

"20 Jahre lang hat der Verein die Verantwortung für die Synagoge getragen, jetzt geben wir sie zurück an die Stadt Horb", sagt Heinz Högerle. Die Stadt hat das Gebäude nie verkauft, sondern hat es behalten und vermietet. Der untere Gemeindesaal müsse nun renoviert werden. Da sie nun die Stadt gefragt, wobei der Verein weiter bereit sei, mit allen seinen Kräften für die Sache einzustehen. Im Gemeindesaal will der Verein nach der Renovierung eine Bibliothek und Ausstellungsflächen einrichten – die Nutzung des Raumes könne weiter wie bisher erfolgen und werde dadurch nicht gestört, sagt Staudacher.

Jubiläumsfeier

Das Jubiläum wird am Sonntag, 16. Juli, ab 16 Uhr in der Ehemaligen Synagoge Rexingen, Freudenstädter Straße 16, gefeiert.

Programm

16 Uhr: Begrüßung und Musik; Lesung aus dem Manuskript von Manfred Steck "Siggismauchem – der Laubhüttenort Rexingen"; Imbiss und Austausch im Gemeindesaal und im Garten der Ehemaligen Synagoge; 19 Uhr: Rückblick im Film – die Entstehung des Rexinger Synagogenvereins aus der Sicht von Zeitzeugen, Film von Harald Weiß