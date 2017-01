Horb a. N. Verantwortung übernehmen ist angesagt

Seit einem halben Jahr bereiten sich nun Lea Stojcevic, Lena Sieber, Michelle Pekari, Mauro Caboli, Kevin Awiszus, Feleix Reck und Ismael Hinger auf ihre zwei Wochen live erlebtes Berufspraktikum in der Bank vor. Seither haben sie fast jede Woche eine Stunde Unterricht. Die Schüler lernen während dieser Zeit unter anderem folgende Themen kennen: die Geschichte der Volks- und Raiffeisenbanken, Bargeld, das große Thema SEPA sowie die klassischen Bankprodukte, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit sowie den souveränen Umgang mit Kunden und Kollegen. Das alles steht im Mittelpunkt des AG-Unterrichts.

Es ist demnach kein normaler Unterricht, und schon das Auswahlverfahren, das für die Teilnahme an dieser Arbeitsgruppe vorgeschaltet war, hob sich deutlich von den sonstigen Gepflogenheiten einer Schüler-AG ab. Wer mitmachen wollte, der musste sich bewerben. Zuerst schriftlich und – falls die schriftliche Bewerbung nicht gleich zum Erfolg führte – auch noch persönlich im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs. Genau wie im richtigen Leben.

Die Schüler, die diese Hürde gemeistert hatten, erarbeiten sich seither zusammen mit den Azubis und den Ausbilderinnen die notwendigen Fachkenntnisse, die sie nun in der Filiale in der Praxis anwenden können. Zu den Aufgaben der Auszubildenden gehören dabei die Kundenbetreuung im Servicebereich der Filiale, Terminvereinbarungen, Beratungsgespräche sowie die Personalplanung. Die Auszubildenden lernen dadurch optimal, eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen und gleichzeitig Führungsaufgaben wahrzunehmen. So werden sie Stück für Stück auf das zukünftige Berufsleben nach der Ausbildung vorbereitet.

Julia Frey begrüßte im Namen der Bank gestern Nachmittag ihr Team in der Dettinger Filiale, die im ehemaligen Milchhäuschen untergebracht ist. Sie dankte dem Vorstand der Raiba Horb, Harald Queisser und Burkhard Hellstern, ebenso wie dem Rektor der Gemeinschaftsschule, Götz Peter, für ihre Kooperationsbereitschaft und den Mut, auch neue Wege zu gehen. Dabei fasste sie nochmals die wesentlichen Eckpunkte dieses Projekts, das nun zum zweiten Mal durchgeführt wird, zusammen.

Celine Gieseke, die Sprecherin der Horber-Raiba-Azubis, unterstrich in ihrem Grußwort, dass sie und ihre Mit-Azubis sich freuen, Verantwortung in einem starken Team übernehmen zu dürfen. Dass die Schüler, die in diesem Team integriert sind, bereits eine der wichtigsten Regeln des Geschäftslebens, die da lautet: "Zeit ist Geld" verinnerlicht haben, bewiesen sie mit ihrem Grußwort. "Wir haben uns nun ein halbes Jahr in der Theorie auf dieses tollen zwei Wochen vorbereitete – jetzt freuen wir uns darauf, dass wir zeigen dürfen, was wir gelernt haben.

Den Schlüssel für "ihre Filiale" haben die jungen Leute seit gestern Nachmittag in der Tasche. Nun erleben sie, wie die Arbeit innerhalb einer Bank so abläuft. Verantwortung, Alltagsroutine, Insider-Erfahrung – das werden die sie nun genug bekommen. Jedoch nicht ohne Netz und doppelten Boden.

Julia Frey wird den "kleinen Bankdirektoren" während ihres Praktikums immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und würde sich, wie ihr ganzes Team, darüber freuen, wenn die Kunden der Geschäftsstelle in diesen vier Wochen richtig viel Gebrauch vom Elan der neuen Filialleitung dieser Azubi- und Schüler Filiale in Dettingen machen würden.