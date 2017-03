Horb a. N. Veit Stoß – Künstler mit verlorener Ehre

Der deutsch-polnische Abstammungsstreit ist also endgültig zu Gunsten für die Stadt Horb entschieden worden, nicht zuletzt auch wegen der hiesigen Nachforschungen des Kultur- und Museumsvereins.

Die Autorin Ines Pelzl ist Kunsthistorikerin und arbeitet als freiberufliche Mitarbeiterin des Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Sie versteht es trefflich, die komplexe Vita eines der größten Künstler am Ende der Gotik darzustellen. Akribisch sind seine künstlerische Laufbahn in Nürnberg und Krakau und seine schwäbisch-oberrheinischen Wurzeln aufgearbeitet. Auch die Schicksalsschläge, die Brandmarkung in Nürnberg wegen eines gefälschten Schuldbriefes und seine Verhaftung mit der Einkerkerung ins Lochgefängnis, sind nicht ausgelassen.

Der entehrte Künstler muss um seine Rehabilitierung kämpfen, die ihm letztlich wegen eines Gnadenbriefes von Kaiser Maximilian, für den er auch gearbeitet hatte, gewährt wird. Der über 50-Jährige beginnt einen Neuanfang, überwindet seine Lebenskrise und baut seinen am Boden liegenden Werkstattbetrieb neu auf. Als anerkannter Künstler arbeitet er wieder an großen Aufträgen.