Horb a. N. VdK’ler singen zur Besinnung

Um jedoch nicht die Stimmung unter den Anwesenden zu trüben, brachte er noch einige poetische und teils recht pragmatische Gedanken zum bevorstehenden Weihnachtsfest zu Gehör und sang mit den Mitgliedern "Oh du Fröhliche". Obwohl zuvor einige Liederbücher verteilt worden waren, brauchten die meisten der Sänger weder Noten noch Text. Sie sind es seit Generation gewohnt, unterm Weihnachtsbaum zu singen und können daher all die traditionellen Weihnachtslieder so gut wie auswendig. Auch hörte sich der Gesang geradezu professionell an und auf Nachfrage kam heraus, dass viele der VdK-Mitglieder auch in irgendeinem Chor aktiv sind oder es zumindest waren.

Musikalische Unterstützung gab es in diesem Jahr wieder einmal von der "Jettinger Zithergruppe". Ursula Kinski – tatsächlich recht eng verwandt und verschwägert mit dem Filmbösewicht Klaus Kinski, denn ihr Mann und der Star waren Vetter – sowie Gretel Arras und Frida Röhm spielten unter der Leitung von Hedwig Groll auf dem vielsaitigen Instrument die schönsten weihnachtlichen Weisen. Diese Art der Musik gab dem Fest etwas Heimeliges, etwas Warmes, Vertrautes. Selbst der Nikolaus, der später vorbeischaute, war schon bei ihnen und lernte von der Gruppe das Zitherspiel.

Mit dem Singen von vielen bekannten Weihnachtsliedern und dem Rezitieren von Gedichten wurde die Zeit überbrückt, bis es der Nikolaus schaffte, samt Knecht Ruprecht, bis ins Sportheim durchzukommen. Richard Straub schlüpfte dazu wieder einmal ins Bischofsgewand, Richard Hamm war sein Knecht. Mit der vorweihnachtlichen Weise "Kling, Glöckchen, klingelingeling" begrüßten die VdK’ler den Besuch, der in seinem goldenen Buch nur viel Gutes über sie zu berichten wusste.

Mit einem gemeinsamen Abendessen ging dieser gesellige Nachmittag dann zu Ende. Damit ist für die VdK-Familie der Gegend jedoch noch lange nicht Schluss mit der Jagd nach der vorweihnachtlichen Besinnung. Am Nikolaustag, 6. Dezember, geht es nämlich mit dem Reisebus ins badische Rust, wo sich die Teilnehmer im dortigen Europapark dem Winterzauber hingeben werden.