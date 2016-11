Horb a. N. Vandalismus-Fälle im Stadtgebiet beunruhigen

Doch nicht immer sind es von Unbekannten begangene Straftaten, unter deren Folgen Anwohner, Autobesitzer oder ganze Vereine leiden müssen. Am Flößerwasen bei den Sitzbänken am Promenadenweg beispielsweise trifft sich mehrmals in der Woche eine Gruppe von Leuten, um dort zu trinken. Was so harmlos klingt, erleben Spaziergänger und Anwohner als bedrohlich.

Zum Beispiel Michaela Manenti. Sie wohnt in der Neckarstraße und geht oft mit ihrem Hund am Neckar entlang spazieren. Was sie vor Kurzem bei den Bänken am Flößerwasen sah, hat sie schockiert: "Da war Müll von einem Gelage. Es hat mich wahnsinnig geärgert, dass sieben bis acht Flaschen Wodka dort standen und gefühlt unzählige Becher, die zum Teil noch halb voll waren. Für Familien mit Kindern, die dort tagsüber entlanglaufen, ist das ein absolut abschreckendes Bild."

In diesem krassen Fall hat Manenti den Müll entsorgt. Doch wenn sie das immer machen würde, hätte sie viel zu tun. "Auf den Wegen am Neckar entlang und auch bei den Hängematten (Süduferweg, Anm. d. Red.) liegt oft Müll. Pizzakartons, Papier und Getränkebecher. Und das, obwohl überall Abfalleimer hängen." Zivilcourage zeigen und die Leute auf ihr Fehlverhalten ansprechen? "Nein, ich gebe zu, dass ich davor Angst habe. Wenn Personen einfach ihren Müll liegenlassen, obwohl nebenan ein Abfalleimer hängt, kann ich mir denken, wie solche Leute auf Kritik reagieren. Mit denen lege ich mich nicht an."

Aber auch als Anwohnerin der Neckarstraße muss Michaela Manenti einiges erdulden. "Auf der Straße liegen oft Erbrochenes und Scherben. Und immer wieder werden einfach Mülltüten bei den Häusern abgestellt. Oft machen wir Anwohner sauber, sonst würde es schrecklich aussehen." Fast schon regelmäßig werden Blumentöpfe zerschlagen und Fensterscheiben beschmiert.

Vandalismus, Alkoholexzesse und Vermüllungen am Neckar und am Bahnhof sind seit Jahren ein Thema. Der städtische Arbeitskreis für kommunale Kriminalitätsprävention hatte sich damit befasst, und die Stadt hat reagiert. Eine groß angelegte Umfrage wurde gemacht (auch der Hohenberg war einbezogen), die "Blauen Briefe" wurden eingeführt (sie werden an die Eltern auffällig gewordener Jugendlicher verschickt) und die "Nachtwanderer" machten sich auf den Weg, ebenfalls ein Präventionskonzept, das darauf setzt, an "Brennpunkten" mit Personen ins Gespräch zu kommen. Das soll helfen, das Sicherheitsgefühl zu steigern und Konflikten vorzubeugen.

Fragt man bei der Polizeidirektion in Tuttlingen nach, dann haben diese Aktionen Wirkung gezeigt. "Die Lage am Horber Bahnhof hat sich positiv entwickelt", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Es gebe derzeit in Horb und im gesamten Revier aus polizeilicher Sicht keine "Brennpunkte". Dass sich am Neckar immer wieder Jugendliche aufhalten und dem Alkohol zusprechen, ist der Polizei bekannt. Rein strafrechtlich seien sie aber bislang nicht aufgefallen. Was die Vermüllung an typischen "Treffpunkten" wie Bahnhöfen oder Bushaltestellen angehe, sei Horb kein Einzelfall.

Auch die Stadtverwaltung wurde zu dem Thema angefragt; sie will sich nächste Woche zu dem Thema äußern.