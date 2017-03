Horb a. N. Urgestein geht in den Ruhestand

Eine "Punktlandung", wie Eberle sagt, denn pünktlich zu seinem 67. Geburtstag macht er als Internist mit kardiologischer Ausrichtung Schluss. 26 Jahre hatte er seine Praxis in der Schillerstraße 14. Die Nachfolgersuche gestaltete sich dagegen eher schwierig. Zwei Jahre war Eberle auf der Suche – seine Tochter, die ebenfalls Ärztin ist, wollte lieber in der Reutlinger Klinik bleiben. Bis dann Stefan Walz (Bruder von Sanitär Walz aus Talheim) eines Abends in der Praxis stand. Das war vor rund einem Jahr.

Wie Eberle ist Walz auch im Horber Spittel geboren. Er hat in Mainz studiert und wohnt nun mit Frau Karin und fünf Kindern in Wiesenstetten. 2008 hatte der 50-Jährige als Oberarzt in Nagold angefangen. Ab 2010 hatte er dabei geholfen, dort die Kardiologie aufzubauen. "Eine Facharztpraxis kann man nicht einfach so aufmachen, da muss man warten bis etwas frei wird", erklärt Eberle. Und das war großes Glück für beide. Froh ist Eberle nämlich, jemanden gefunden zu haben, der die Praxis in seinem Sinne weiterführt und er "sie damit in gute Hände abgeben" kann. "Besser kannst du es nicht kriegen", so der 67-Jährige. Stefan Walz hofft darauf, "Familie und Job besser unter einen Hut bringen zu können", als das in der Klinik der Fall war. Dass sich für die Fachärzte die optimale Lösung ergeben hat, spürt man im Gespräch mit den beiden, die Gelassenheit ausstrahlen. Trotz der großen Veränderungen die anstehen.

Seit zwei Wochen läuft nun schon die Praxisübernahme. Bis zum 1. April, wenn es für Walz offiziell losgeht, ist er immer donnerstags und freitags in der Praxis. Bis Ende Juni wird Eberle immer noch donnerstags in der Praxis sein. Dann macht der Internist wirklich ganz Schluss und konzentriert sich auf seinen Ruhestand. Den kann er dann gemeinsam mit seiner Frau Veronika genießen. Die hat sich all die Jahre um das Management der Praxis gekümmert. Die Krankenschwester übernimmt zudem einen Großteil der Übergabe an Walz. "Ich leiste hier nur die Unterschriften", sagt Eberle mit einem Grinsen.