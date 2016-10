Horb a. N. Ur-Rock ’n’ Roll knallt auf tanzbaren Soul

"Wann hat es das schon gegeben, dass eine Band von Beginn an für derart Furore sorgt?", fragt sich das Rainbow-Team und schildert die noch kurze Biografie der Band: Im Januar 2016 gegründet, erspielen sich in den ersten acht Monaten in über 30 Gigs einen Ruf als absolute Live-Abräumer und veröffentlichen nach nicht mal einem Jahr ihr Debüt-Album. "Down Dirty Dogs – A Tribute To Vintage Trouble" erscheint am 11. November bei "7us Music" und wird als "echtes Power-Pack" angekündigt.

"Live-wired, straight-shootin, dirty-mouth’d pelvis-pushin’ juke music", so beschreibt Gitarrist Andreas Vock­rodt den hoch energetischen und mitreißender Sexy-Stilmix aus Rhythm & Blues, Gospel und dem Rock & Roll der 60er und 70er.

Die vier Jungs von Down Dirty Dogs, allesamt gestandene, aber hungrige Musikprofis, brettern Rock ’n’ Roll in seiner ursprünglichsten Form über die Bühne – schnörkellos, energiegeladen, tanzbar. "Man stelle sich vor, James Brown wäre Sänger eines All-Star-Ensembles, bestehend aus den Rolling Stones, Sly & The Family Stone und Jimi Hendrix", vergleicht das Rainbow-Team.