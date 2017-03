Horb a. N. Unterwegs im Zeichen des Kreuzes

In einer Sitzung in der Evangelische Kirche in Rexingen verständigte sich nun der Ökumenische Kontaktausschuss auf die Thematik, um die es in zwei Veranstaltungen am Mittwoch, 3. Mai, ab 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus in Rexingen und am Mittwoch, 10. Mai, im Evangelischen Gemeindesaal in Rexingen gehen soll.

Horbs Diakon Klaus Konrad und der evangelische Pfarrer Joachim Döttling aus Dettingen widmen sich in ihren jeweiligen Vorträgen dem Thema "Unterwegs im Zeichen des Kreuzes – Martin Luther und die Kirche: Was ist katholisch – was ist evangelisch?"

Am 3. Mai wird explizit diesen beiden Fragen nachgegangen: "Was wollte Dr. Martin Luther anstoßen?" sowie "Was gibt es an Gemeinsamkeiten und/oder Verbindendem?"