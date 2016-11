Horb a. N. Unterstützung für Projekte in der ganzen Welt

"Ab Ende September und den ganzen Oktober waren die Ehrenamtlichen der Spittel-Apfelsaftaktion an den Samstagen im Einsatz", konnte Silberzahn berichten. Über 20 Tonnen Äpfel wurden geerntet, die zu rund 13 000 Flaschen naturtrübem und klarem Apfelsaft gepresst wurden. "Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder die Schüler der Horber Rossberg-Förderschule an der Aktion. Zusammen mit ihren Klassenlehrern halfen sie mit, den großen Ladewagen zu füllen. Auch die KAB-Nordstetten ist seit vielen Jahren mit von der Partie", nannte der Stiftsdirektor einige der Helfer.

Sein besonderes Lob ging an Alexa und Felix Weber. Die beiden Kinder halfen ebenfalls fleißig mit, die Äpfel aufzulesen.

Dafür bekamen sie stellvertretend für alle Helfer eine Tafel Schokolade aus dem Weltladen Horb als kleines Dankeschön überreicht.

Aus der letztjährigen Aktion konnte man vom Erlös zehn Spenden zu je 500 Euro generieren, die an folgende Organisationen und Projekte gingen: Sozialzentrum Boryslaw, Ukraine: Die Caritas in Boryslaw betreibt eine Suppenküche für Waisenkinder. Mit dem Betrag können Lebensmittel für 1000 Mittagessen gekauft werden Partnerschaftsprojekt Ruanda: Hier wird ein Psychotherapiezentrum zur Behandlung von traumatisierten und psychisch erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unterstützt Armenküche im Kloster der Vinzentinerinnen in Zagreb: Täglich kommen 100 Bedürftige ins Kloster und erhalten ein warmes Mittagessen Beteiligung an der Aktion der Kirchengemeinde Mühlen zur Anschaffung einer Solaranlage in Afrika Für die KAB-Nordstetten für ihr Projekt in der Partnergemeinde Narozari in Uganda Für ein Waisenhaus der indischen Ordensschwestern in Kerala. An die gemeinnützige Organisation RUDEC in Belo/Kamerun Für Missionsstation der Untermarchtaler Vinzentinerinnen in Tansania Für die Franziskaner-Mönche von Assisi, die das Geld an die Benediktiner Mönche von Nursia (Umbrien) weiterleiten, die damit Erdbebenopfern helfen möchten An das Schulprojekt in Ndiakunwanta-Uno, Nigeria, das der ehemalige Horber Pfarrvikar Charles Okereke betreibt

Diese zehn tolle Projekte, die durch den Apfelsaft der Horber Spittel-Aktion unterstützt werden, boten wirklich Grund zur Freude bei allen Paten, die die Schecks entgegennahmen.

Zur wiederholten Verleihung des Umweltpreises "Grüner Gockel" gratulierte Bernd Nowak, der die Urkunde übergab. Pfarrer Morein sowie Dieter Schmid, Vorsitzender des Diözesanausschusses "Nachhaltige Entwicklung", erinnerten in diesem Zusammenhang an den Weckruf von Papst Franziskus, der in seiner Enzyklika "Laudato Si" forderte, dass man neue Wege suchen soll. um sie dann beherzt zu gehen.

Die Spitalstiftung suche diese neuen Wege in Bezug auf die Bewahrung der Schöpfung durch nachhaltiges Handeln. In einem 60-seitigen Umweltbericht 2016, der ebenfalls am Sonntagnachmittag vorgestellt wurde, kann man diese Schritte alle nachverfolgen.