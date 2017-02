Horb a. N. Unter 25 ist Hochprozentiges tabu

H orb. Nach der Fasnetssaison 2013 war der Punkt erreicht, an dem viele die Ausmaße des übermäßigen Alkoholkonsums in Horb während der närrischen Zeit satt hatten. Alkoholleichen, Schlägereien und sich übergebende Jugendliche machten den Bahnhofsvorplatz zu einem Schlachtfeld.

"In der Fasnetszeit muss immer wieder festgestellt werden, dass gerade Jugendliche und junge Erwachsene zu Alkoholmissbrauch und übermäßigem Alkoholkonsum neigen", heißt es vom städtischen Sprecher Horbs, Christian Volk. Um diesem entgegenzuwirken, wurde vom städtischen Arbeitskreis "Kommunale Kriminalprävention" erstmals zur Fasnet 2014 das unter der Bezeichnung "Rottweiler Idee" bekannte Konzept für Horb aufgegriffen. Die "Rottweiler Idee" verfolgt das Ziel, die Verfügbarkeit und den Nachschub von günstigen alkoholischen Getränken für Jugendliche und Heranwachsende an den auffälligen Fasnetstagen erheblich einzuschränken. Insbesondere soll der Erwerb von "billigem Alkohol" an den problematischen Örtlichkeiten verhindert oder erschwert werden, damit ein möglichst günstiges und kollektives Betrinken erschwert wird. So wurde erstmals am Fasnetsmontag 2014 im Horber Bahnhofsbereich ein freiwilliges Alkoholverkaufsverbot beziehungsweise -ausschankverbot durch mehrere Ladengeschäfte und Gaststätten umgesetzt. Konkret ging es darum, auf den Verkauf und den Ausschank von harten alkoholischen Getränken – insbesondere Spirituosen und branntweinhaltige Getränke – an Personen unter 25 Jahren zu verzichten.

Das freiwillige Verbot der vergangenen Jahre sei – unter Berücksichtigung der Auffälligkeiten in den Vorjahren – als durchaus erfolgreich zu beurteilen, berichtet Christian Volk. Die Zahl der polizeilichen Einsätze sei seither deutlich zurückgegangen und die ansonsten teilweise aggressive Grundstimmung habe sich beruhigt. Das bestätigt auch Werner Gauss, stellvertretender Revierleiter der Horber Polizei. "2013 hatten wir sehr viele Probleme am Rosenmontag und am Schmotzigen Donnerstag. Es gab damals einen Zuwachs an Straftaten." Danach musste gehandelt werden. "Seither hat es sich erheblich gebessert. Bei Kontrollen fällt auf, dass die Jugendlichen auf weiche Getränke wie Bier und Sekt umgestiegen sind."