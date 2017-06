Horb a. N. Unscheinbar und doch voller Bedeutung

"Lotzer und Luther, dessen Namen im Bewusstseinsranking der Deutschen gerade im Luther-Jahr sehr hoch angesiedelt ist, in einer solch geschichtsträchtigen, gemeinsamen Verbindung zu bekommen, das ist schon toll für unser Museum", freute sich auch Oberbürgermeister Peter Rosenberger.

Er stellte in seinem Grußwort fest, dass es schon nahezu phänomenal ist, wenn Leute wie die Mitglieder des Kultur- und Museumsverein, in diesem Fall federführend Albrecht Regenbogen, gelingt, solche Schriften im weiten Antiquitäten-Markt zu finden. Gedruckt wurde es am 6. Mai 1525 von dem aus Nürnberg stammenden Drucker Josef Klug in der Wittenberger Buchdruckerwerkstatt von Lucas Cranach.

Das Büchlein fand in 19 weiteren Drucken weite Verbreitung und Joachim Lipp bezeichnete es deshalb etwas salopp als die "WhatsApp-Nachricht jener Zeit". Lipp, mit viel Fachwissen ausgestattet, verfasste über das Werk gleich für die Übergabe ein zweiseitiges Exposé, das er mit weiteren Hintergrundinformationen anreicherte.

So erinnerte er daran, dass es ein SPD-Antrag war, der dazu führte, das 1990 eine kleine dreieckige Fläche zwischen Neckarstraße und Mühlgässle zum "Sebastian-Lotzer-Platz" erhoben wurde. "Der einzige SPD-Antrag der positiv durch den Gemeinderat ging", schob Lipp nach, um sich dann immer noch etwas verschnupft zu zeigen, dass "ein stadtbekanntes Enfant terrible" später auf diesem Platz die Bauernkriegs-Stele des Bildhauers Lutz Ackermann stellen durfte, dieses Ansinnen dem Kultur- und Museumsverein jedoch von der Stadtverwaltung verboten wurde. Ohne kleine Spitzen geht’s halt nicht und wenn man diesmal keine Freudenstädter rügen konnte, dann müssen halt andere herhalten.

Nichtsdestotrotz freute sich die Vorstandschaft des Kultur- und Museumsvereins, dass sie wieder einmal auf die bewährte Unterstützung durch die Stadt, die Kreissparkasse Horb/Freudenstadt sowie die Raiffeisenbank Horb zurückgreifen konnte, die mit je 1000 Euro den Ankauf dieser seltenen Erstausgabe erst möglich machten.

Insgesamt gab der Verein 4108 Euro für den Ankauf dieses historisch wertvollen Dokuments aus. Obwohl sich mehr als 4000 Euro für so ein kleines Büchlein sehr teuer anhören, war dieser Druck ein echtes Schnäppchen. Das Original der "12 Artikel" wurde vor 12 Jahren mit 50000 Euro, im Luther-Jahr schon mit 75000 Euro gehandelt. "In Zeiten von Nullzins-Politik und Strafzinsen für Guthaben wäre diese Rendite eine überlegenswerte Investition", fand Burkhard Hellstern, Vorstand der Horber Raiba, gleich eine Möglichkeit mit Historischem Geld zu verdienen und auch sein Kollege Tobias Steinke, stellvertretender Marktleiter der KSK in Horb, bot an, dass sich der Verein einfach melden soll, wenn es wieder einmal so ein Schnäppchen fürs Museum an Land zu ziehen gilt. Und sicher wird sich auf dem reichen Markt der Historie noch allerhand über Sebastian Lotzer, den Lipp "ein Pfund, mit dem die Stadt Horb wuchern kann" bezeichnete, finden lassen, das einen Ankauf lohnt.