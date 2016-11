Horb a. N. "United" führt Menschen zusammen

Das Sprachproblem: Je nach Vorbildung eine Riesen-Hürde für die Flüchtlinge und die potenziellen Arbeitgeber. Auch der Ramadan hat für Unstimmigkeiten gesorgt, wie ein Helfer vom Freundeskreis Asyl erzählt: "Mein Schützling wollte Ramadan machen und konnte deshalb die anstrengende Arbeit nicht so durchziehen, wie es der Arbeitgeber erwartet hatte. Da habe ich mich mal schlau gemacht. Man darf als Muslim den Ramadan verschieben – wenn es nicht anders geht. Sonst würden ja auch Fußballspieler wie Mehsut Özil ihre Probleme im Leistungssport bekommen."

Man merkt, dass nicht nur die Flüchtlinge inzwischen angekommen sind, sondern auch die Helfer jede Menge Neues gelernt haben. Und – trotz Rückschlägen in ihren Projekten mit den Flüchtlingen – auch Erfolge verzeichnen dürfen. Der Helfer sagt: "Einer der Flüchtlinge hat sogar schon eine Lehrstelle beim Häfele in Nagold bekommen." Der Kontakt des Schwarzwälder Boten zu Ahmad Almir kam auch über das Sprachcafé United zu stande. Der syrische Oud-Spieler hat über Michael Grüber und dessen "Chor der Nationen" jetzt sogar einen Studienplatz an der Pop-Akademie in Mannheim bekommen (wir berichteten).

Andere sind noch da. Wie der lustige Tabusch. Kurz vor Weihnachten hatten wir ihn mit Ayman – dem Bäcker und Konditor – in der Flüchtlingsunterkunft im Forstamt des Kreises getroffen. Alles Syrer. Dort, so erzählt Tabusch, wohnen inzwischen statt den 24 – wie zu seiner Zeit – nur noch acht Flüchtlinge. Er selbst wohnt inzwischen in Ihlingen. Und spricht gut Deutsch. Er sagt: "Ich bin gerade dabei, meinen Hauptschulabschluss nachzumachen. Später will ich mal Krankenpfleger werden." Klar, dass er jedesmal ins Sprachcafé United kommt: "Weil ich hier sehr viele Leute wieder treffe."

Das Sprachcafé United im Familienzentrum. Treffpunkt für Schwätzchen, die helfen. Jungs, die mit anpacken. Und gute Stimmung. Gisela Höpfer, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt: "Es hat sich gut entwickelt. Das Sprachcafé United lebt davon, dass Leute kommen – und das funktioniert. Natürlich könnten es noch ein paar mehr Horber Bürger sein."

Und was sagt Elisabeth Schneiderhan? Die OGL-Stadträtin hatte das Café United als Initiatorin ins Leben gerufen. Sie sagt: "Das ›United‹ macht einfach Laune. Inzwischen hat sich das Publikum etwas verändert, weil inzwischen mehr Familien unter den Flüchtlingen sind. Deshalb sind wir froh, zwei Sozialpraktikantinnen von den Schulen bekommen zu haben, die alle 14 Tage den Flüchtlingskindern bei den Hausaufgaben helfen. Ich bin froh, dass das Sprachcafé United inzwischen so gut läuft."