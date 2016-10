Horb a. N. Ungeschminkter Alltag einer US-Tourneeband – live in Horb

Beide sind auf Europa-Tournee und gaben nach ihrem Auftritt im März 2015 nun zum zweiten Mal ihre Visitenkarte im Gleis Süd ab. Es war für die beiden US-Amerikaner eine Art Härtetest, was Organisation und Equipment anbelangt. Für diesen Trip durch good old Germany und Österreich reisten sie mit leichtem Gepäck an. Während Wylie Forster sein gesamtes Schlagzeug (Hi-Hat, Snare und Tamburin) in einem alten Koffer untergebracht hatte, den er bei den Auftritten auch noch als Bass-Drum nutzte, verzichtete Matt Brown sogar auf seine geliebte "Stella", einen hellblauen Fender-Telecaster, und nutzte eine in Deutschland geliehene E-Gitarre. Auf eine eigene Anlage hatten die beiden US-Boys aus reiseökonomischen Gründen ebenfalls verzichtet, und deshalb müssen sie nun an den Auftrittsorten mit dem Vorlieb nehmen, was ihnen die Veranstalter anbieten. Da passt so mancher Stöpsel aus Übersee nicht in die deutsche Normbuchse. Bis dann noch zehn Gitarren-Trickpedale – vom Loop bis zum Hall – angeschlossen sind, vergeht dann doch etwas Zeit.

"Check, Check, Check – One, Two, Three" hören die Gleis-Süd-Besucher deshalb auch eine ganze Weile nach dem eigentlichen Konzertbeginn und wunderten sich doch, mit welcher Lässigkeit die beiden ihren Soundcheck machten, nachdem die Stöpsel dann irgendwann ihren richtigen Platz gefunden hatten und das Gesangsmikrofon mit viel Klebeband an einer Art Besenstiel befestigt war. Des Rätsels Lösung lag in dem Problem, dass die beiden ein schlechtes Schwäbisch sprechen. Denn das verschob die Auftrittszeit um eine ganze Stunde nach hinten. Sie verstanden 9 p.m. (21 Uhr) anstatt 8 p.m. (20 Uhr) und ließen sich entsprechend viel Zeit mit ihrer Soundbastelei.

Irgendwann war auch dieses Missverständnis aufgeklärt, der mobile CD-Laden war noch schnell aufgebaut, und mit dem Song "The Acrobat" stiegen die beiden in ihren Horb-Gig ein. Sie wählten ganz bewusst einen Song, den sie bestimmt schon 1000 Mal gespielt hatten, und den sie sicher auch nachts noch im Schlaf spielen können.