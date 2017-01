Horb a. N. Ungeplanter Show-Auftritt

Während Springmann am Dienstag mit seinen Schnitzkünsten das Messepublikum wie ein Magnet anzog, informierte Kollege Raible die Besucher über die Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt Horb und beantwortete den ganzen Tag lang geduldig viele Fragen. Besonders der Neckartal-Radweg fand großes Interesse.

Dabei stellte Raible auch fest, dass der NET-Stand aufgrund einer neuen, besseren Lage in Halle 6 in diesem Jahr einen weitaus höheren Publikumszuspruch erfährt. Nach seiner Rückkehr ins heimatliche Horb war der ansonsten so standhafte Nachtwächter aufgrund des anstrengenden Messetages am späten Abend ziemlich platt.

Und weil der NET-Stand nicht weit von der SWR-Showbühne entfernt ist, kam Bruno Springmann zu einem ungeplanten Auftritt und war zwischen 12 und 13 Uhr rund fünf Minuten lang live im SWR-Messeradio zu hören. Eine Stunde zuvor war der SWR-Moderator Markus Bender zufällig am NET-Stand auf Springmann aufmerksam geworden und fragte diesen unverblümt, ob er es sich vorstellen könne, auf der Showbühne live aufzutreten. Für den Maskenschnitzer war die SWR-Showbühne keine Unbekannte, denn dort hatte er bereits im Jahr 2011 einen Auftritt als Nachtwächter mit seinen beiden Kollegen Joachim Lipp und Heinrich Raible.

Zur Mittagszeit packten Springmann und Raible den Schnitzbock sowie die übrigen Utensilien zusammen und begaben sich schnurstracks zur Showbühne. Hier präsentierte Springmann zunächst die Maske eines Hornauer Steinbrechers und verwies auf die Hauer eines Wildschweinebers, die langen Eselsohren, die heraushängende Zunge sowie auf die Fuchsschwänze, die als Sinnbild der Schläue gelten. Dann durfte sich Bender selbst auf Springmanns Schnitzbock setzen und der Nordstetter Maskenschnitzer weihte den Radiomoderator durch "Learning by Doing" in die hohe Maskenschnitzkunst ein. Der Moderator zeigte sich von seinem Tun höchst begeistert und das begleitende Horber Duo erhielt für den Auftritt viel Beifall. Der Horber Radiobeitrag ist im Internet auf den Seiten des SWR unter der Rubrik "SWR Messeradio zum Nachhören" zu finden.