Horb a. N. Unfreiwillige Dusche nach Riss im Schlauch

Übungsannahme war ein Brand in der neuen Halle des Fließen-Fachgeschäftes Bok in der Laiberstraße. Bei Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug kam es in der Werkstatt zu einem Brand. Drei Personen, die sich bei diesem Unglück verletzten, befanden sich beim Eintreffen der Altheimer Wehr noch in der brennenden Halle.

Eile für Atemschutzträger

Allein deshalb war gerade für die Atemschutzträger, die die Personensuche in dem völlig verrauchten Gebäude durchführen mussten, höchste Eile geboten. Während die Trupps in die Halle eindrangen, bauten ihre Kameraden draußen die Wasserversorgung für die parallel laufende Brandbekämpfung auf. Das Wasser für den direkten Bereich rund um die Halle musste aus dem Unterflurhydranten, der etwa 150 Meter entfernt war, per Schlauchleitung herbeigeschafft werden. Und eben einer dieser Schläuche riss. "Obwohl die Schläuche nach jedem Einsatz im Feuerwehrmagazin einer Druckprüfung unterzogen werden, kann so was halt auch einmal vorkommen", erklärte der frühere Kommandant der Altheimer Wehr, Oswin Schmider, den Zuschauern. Schmieder kommentierte die Übung. Dies war wieder einmal insofern ganz praktisch, da gerade für Außenstehende nicht immer klar erkennbar ist, was welcher Feuerwehrmann denn gerade für eine Aufgabe abarbeitet. Vieles sieht ohne Insiderkenntnisse aus wie das Gewusel eines uniformierten Ameisenhaufens. Aber genau wie im Tierreich hat auch im Rettungswesen alles einen wohldurchdachten und organisierten Sinn.

So auch bei dieser Übung. Nach der Lageerkundung teilte Einsatzleiter Wilhelm Becht seinen Gruppenführern die Aufgaben zu, die teilweise schon parallel in Angriff genommen wurden.

Alterswehr hilft

Die Grünmettstetter Kameraden bauten im hinteren, oberen Teil der Straße eine Riegelstellung auf und die Alterswehr sicherte zudem die Brandstelle verkehrstechnisch ab. Auch bei dieser Übung griff ein Zahnrad ins andere und nicht nur die aktiven Kameraden beider Wehren standen zur Verfügung, sondern auch das DRK. Die Ortsgruppe Talheim nahm unter ihrem Bereitschaftsleiter Peter Kronenbitter mit insgesamt siebeneinhalb Einsatzkräften an der Übung teil. Die halbe Kraft war Peter Kronenbitter III, ein fünfjähriger Bub, der top ausgerüstet aktiv am Einsatz im Lazarett mithalf, die Verletzten zu versorgen. Als dritte Kraft waren die Jungs von der Jugendfeuerwehr Altheim ins Geschehen eingebunden. Sie sorgten für die Ausleuchtung der Brandstelle.

Sowohl Abteilungskommandant Wilhelm Becht als auch Stadtkommandant Markus Megerle lobten den unaufgeregten und effektiven Übungsablauf. "Nächstes Jahr baut ihr ein paar Fehler ein, damit ich auch mal was zum kritisieren habe", scherzte Profi Megerle. Ortsvorsteher Andreas Bronner dankte allen Beteiligten, die das ganze Jahr über ehrenamtlich für die Sicherheit in Altheim zur Verfügung stehen.

Alle drei hoffen, dass die so erfolgreiche Zusammenarbeit der Partnerwehren Altheim und Grünmettstetten so weitergeht, da man insbesondere in der Tagesbereitschaft nicht mehr ohne abteilungsübergreifende Kooperation auskommt.