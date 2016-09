Horb a. N. Unfall nach Herzinfarkt auf Neckartalbrücke

Horb - Als ob das Baustellen-Chaos in der Region nicht schon lästig genug ist: Wer am Donnerstagnachmittag auf der A 81 unterwegs war, der musste gute Nerven haben. Zwei Stunden ging auf der Autobahn in Richtung Singen kurz vor der Anschlussstelle Horb nichts mehr. Der Grund: Ein Autofahrer starb während der Fahrt an einem Herzinfarkt – just in dem Moment, als er die Baustelle auf der Neckartalbrücke passierte.