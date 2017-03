Horb a. N. Und wo bleibt der Mensch?

Um 10.15 Uhr laden die Veranstalter alle Interessierten ins katholische Gemeindezentrum ein. Dort wird Pfarrer Hermann zum Thema sprechen und sich den Fragen der Anwesenden stellen. In einer Ankündigung heißt es: "Die Arbeitswelt ist in ständigem Wandel begriffen. Viele technische Neuerungen erleichtern die Arbeit spürbar. Auf der anderen Seite leiden immer mehr Menschen unter der Verdichtung und Beschleunigung in der Arbeit. Die umfassende Digitalisierung der Produktions- und Vermarktungsketten wirft zudem die Frage auf, wie dem drohenden Verlust hunderttausender Arbeitsplätze entgegen gewirkt werden kann. Wie schön ist die neue Arbeitswelt also wirklich und wo bleibt eigentlich der Mensch in ihr?"