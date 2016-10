Weil ihm eine Unterhaltung wohl zu laut war, ist ein derzeit noch unbekannter Mann ausgerastet und hat andere Menschen geschlagen. Horb-Nordstetten. Am späten Samstagabend gegen 23 Uhr kam der Mann vermutlich aus einem angrenzenden Haus im Bereich der Einmündung Kirchenweg auf die Hauptstraße gerannt und schlug dort laut Polizei zwei an der Straße stehende Passanten ins Gesicht und beschädigte ein geparktes Auto mit einem Fußtritt. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Mann anschließend. Laut Beschreibung der Geschädigten wirkte der Täter ungepflegt. Er hat längeres, ungewaschenes Haar und trug zur Tatzeit ein T-Shirt und eine Jeanshose. Er ging zu Fuß in Richtung Bundesstraße 32. Die geschädigten Personen liefen dem flüchtenden Mann noch nach und bekamen diesen zunächst auch an der Ecke Hauptstraße und Horber Gässle zu fassen. Hierbei zog sich eine weitere Person der Gruppe eine Verletzung an der Hand zu. Dann allerdings konnte sich der Täter losreißen und noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei flüchten. Die Polizei Horb, Telefon 07451/960, hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter entgegen.