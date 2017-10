Horb a. N. Üppiger, fantasievoller Schmuck

Dekan Armin Noppenberger ist in seiner Predigt auf den ihn beschäftigenden Konflikt eingegangen, "dass wir einerseits für die zum Überleben notwendige gute und ertragreiche Ernte Gott danken möchten. Andererseits aber gerade bei uns das ganze Jahr über alle erdenklichen Lebensmittel ohne große Mühen käuflich erworben werden können, gezollt mit dem bedenklichen Preis von energiefressenden Transportwegen und Kühlketten", schildert die Kirchengemeinde. In Verbindung mit Erntedank wurde in St. Martinus auch die Tafelladenkiste in den Altarraum gestellt. In diese können haltbare Lebensmittel und Pflegeartikel gelegt werden, um bedürftigen Menschen in der Region Umfeld konkret zu helfen, ein menschenwürdiges Leben zu führen.

Der Verkauf von Eine-Welt-Waren mit fair gehandelten Lebensmitteln, von deren Erlös die Erzeuger ein angemessenes Einkommen erwirtschaften können, rundete die Erntedankfeier ab. Die Aufmerksamkeit wurde dabei ganz besonders auf eine Fair-Trade-Schokolade gelenkt. Aus dem Erlös werden verschieden Projekte gefördert, so wird zum Beispiel mit dem Kauf von fünf Tafeln der köstlichen Schokolade das Pflanzen eines Baumes finanziert. Da die Schokolade, mit deren Verzehr man etwas Gutes tut, probiert werden konnte, fand sie reißenden Absatz und war in kürzester Zeit vergriffen.