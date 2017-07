Horb a. N. Übung sieht fast nach Ernstfall aus

Horb-Mühringen. Die Annahme für das Szenario: Bei einem mit Baumstämmen beladenen Hänger-Gespann haben die Bremsen versagt. Beim Versuch das Gefährt unter Kontrolle zu bekommen geriet das Fahrzeug ins Schleudern, wodurch der Anhänger ins Kippen kam und das herausfallende Holz einen Fußgänger einklemme. Die Zugmaschine kam an der Hauswand zum Stehen.

Durch die Erschütterungen am Gebäude war eine Stehlampe gegen einen Vorhang gekippt und setzte diesen in Brand. Die Kinder, die zu diesem Zeitpunkt allein in der Wohnung waren, versteckten sich in Panik im Kinderzimmer. Im ersten Stock befand sich eine eingeschlossene Person, die um Hilfe rief.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehrabteilung Mühringen wurde sofort der Rüstwagen RW 2 der Horber Feuerwehr angefordert.