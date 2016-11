Horb a. N. "Überlingen, wir kommen!"

Klaus Kirchmann war schon gut zehn Minuten vorher gekommen, um Zeitler zu gratulieren. Er sagt: "Ich glaube, das ist gut für Überlingen." Landrat Lothar Wölfle war schon kurz nach halb sieben gekommen, um Zeitler die Hand zu schütteln. Doch da wurde noch gezittert. Wie wirkt sich die Diskussion um die Landesgartenschau aus, bei der Zeitlers Ehefrau Anette Stoll-Zeitler zweite Geschäftsführerin ist und Zeitler als OB Aufsichtsratschef wäre? Zeitler hatte erklärt, dass rechtlich alles in Ordnung sei, er auf diesen Posten aber verzichten würde. Wahlkampfmanager Mattes: "Wir haben heute morgen noch beschmutzte Plakate gerichtet. Das war eine Kampagne von unbekannten Kreisen, die uns schaden wollten."

Landrat Wölfle sagt gegen 18.40 Uhr: "Ich glaube, diese Geschichte wird überbewertet." Und das Wahlergebnis gab ihm dann um 18.54 Uhr recht.

Und was sagt er zum neuen OB? Wölfle: "Ich habe mich schon bei meinen Landratskollegen erkundigt. Zeitler hat einen guten Ruf als Schaffer und einer, der eine Verwaltung gut führen kann. Das Ergebnis von über 50 Prozent ist ein gutes Signal." Gleichzeitig ist Sabine Becker gerade dabei, den Saal zu verlassen. Die Kapelle spielt den Narrenmarsch…

Und was sagt Zeitler, dass er jetzt das schöne Horb verlassen muss? Der neue OB von Überlingen sagt: "Ich habe sieben Jahre in Horb gedient. Ich glaube aber, dass ich mein Herz in Überlingen verloren habe."

Adieu Jan Zeitler! Die Horber müssen sich langsam von ihrem Bürgermeister verabschieden. Wohl überlegt hat er sich Überlingen für den nächsten Karriereschritt ausgesucht. Eine schwache Amtsinhaberin. Ein Wahlvolk, dass sich einen sachlichen, ruhigen und fachlich qualifizierten Oberbürgermeister gewünscht hat. Zeitler musste sich nicht neu erfinden, musste sich nicht verstellen. Er konnte im Wahlkampf so sein, wie er auch in den vergangenen Jahren in Horb aufgetreten ist. Auch die Mauschelei-Debatte um seine Frau und ihre Funktion bei der Landesgartenschau konnte ihm nicht schaden. Horb verliert einen Mann, der im Hintergrund fleißig und loyal zum Oberbürgermeister seine Hausaufgaben gemacht hat. Die Parteien werden sich nun möglicherweise ein heißes Gefecht um die Nachfolge bieten. Hoffentlich keine Schlammschlacht!