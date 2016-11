Horb a. N. Überfall auf Spielothek

Horb. Zwei maskierte, bewaffnete, männliche Personen betraten laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0 Uhr in der Neckarstraße die Räumlichkeiten einer Spielothek und bedrohten die 46-jährige Angestellte. Die beiden jungen Männer forderten Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin den beiden Geld in dreistelliger Höhe aushändigte, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden Täter sollen jung, um die 18 Jahre alt, und etwa 170 cm groß und schlank sein. Sie trugen laut Polizei beide Sturmhauben und waren schwarz gekleidet. Die mitgeführten Waffen werden als silberfarben mit schwarzem Griff beschrieben. In unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Überfall beobachteten Zeugen, wie zwei junge Männer mit südländischem Aussehen auf dem Parkplatz des „alten Freibades“ einen dunklen Golf stiegen und mit quetschenden Reifen davon fuhren. Zeugenhinweise werden dringend an das Kriminalkommissariat Freudenstadt, Telefon 07441/536-0, oder an das Polizeirevier Horb, Telefon 07451/96-0, erbeten.